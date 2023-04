Paraguaia é presa no Galeão com 2,6 quilos de cocaína na cintura

No fim da noite deste sábado (15), a Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante uma mulher, de origem paraguaia, que transportava aproximadamente 2,6 quilos de cocaína no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, na Zona Norte.

A jovem, de 18 anos, pretendia embarcar em um voo comercial que faria escala em Paris, na França, com destino final a cidade de Barcelona, na Espanha. A presa havia entrado com a droga no Brasil recentemente, cruzando a fronteira com o Paraguai no município de Foz do Iguaçu, no Paraná, de onde embarcou para o Rio de Janeiro.

Os policiais federais lotados na Delegacia Especial da PF no Aeroporto Internacional do Galeão (DEAIN), após fiscalização de rotina, identificaram a droga oculta na cinta corporal usada pela estrangeira para transportar a droga.

A presa foi encaminhada à Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro e vai responder pelo crime de tráfico transnacional de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de reclusão.

Fonte: IG/Foto: Divulgação