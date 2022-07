Paraguaios cruzam fronteira e abastecem mais barato no Brasil

A redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação Serviços (ICMS) sobre os combustíveis, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, modificou a realidade do município de Ponta Porã, localizado a cerca de 300 quilômetros de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Isso porque moradores de Pedro Juan Caballero, do Paraguai, passaram a cruzar a fronteira para abastecer seus veículos com a gasolina do lado brasileiro. Resultado: os postos da cidade sul-mato-grossense sofreram com a falta de combustível por algumas horas nesta terça-feira (12).

Antes, os moradores na linha de fronteira entre Brasil e Paraguai buscavam abastecer nos postos paraguaios. Contudo, com a redução da alíquota de ICMS na semana passada, o combustível agora está mais barato em Mato Grosso do Sul do que nos postos paraguaios, o que aumenta a demanda.

O g1 apurou que os postos de Ponta Porã tiveram o aumento de 50% no movimento nas últimas semanas, sendo que na tarde desta terça os postos da área central ficaram sem gasolina por causa da procura bem acima da média. Em alguns deles, o estoque só foi regularizado horas depois, com gasolina enviada por outra filial.

Ainda segundo apuração do g1, comerciantes da fronteira relataram que nunca viram uma situação como essa. Em média, os postos em Ponta Porã estão R$ 0,60 mais baratos do que os de Pedro Juan Caballero.

Fonte: Pleno News