Paralimpíada: conheça mais sobre o atletismo na Tóquio 2020

O Brasil chega a Tóquio para a disputa da Paralimpíada com uma meta ousada, permanecer no top 10 do quadro de medalhas do megaevento esportivo. Após a oitava posição alcançada em 2016 no Rio de Janeiro (com 14 ouros, 29 pratas e 29 bronzes) o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) quer mais, e uma modalidade que pode contribuir demais nesse desafio é o atletismo.

Isto pode ser dito porque o atletismo é a modalidade que conta com o maior número de representantes do país, 65 nas provas de pista e campo e mais 19 atletas-guias. Além disso, é nele que o Brasil faturou o maior número de medalhas em edições de Jogos Paralímpicos, o total de 142 (40 ouros, 61 pratas e 41 bronzes).

Outro motivo para encher a torcida brasileira de esperança foi a campanha dos atletas brasileiros no último mundial da modalidade, em 2019 em Dubai (Emirados Árabes Unidos). O Brasil ficou no segundo lugar no quadro-geral de medalhas, a melhor campanha da história do país na competição, com 39 conquistas (14 ouros, nove pratas e 16 bronzes).

Classificações

Nos Jogos Paralímpicos, o atletismo tem provas de corrida, saltos, lançamentos e arremessos. Elas são disputadas por atletas com deficiência física, visual ou intelectual.

Para os atletas com deficiência visual, as regras de utilização de atletas-guia e de apoio variam de acordo com a classe. Eles são obrigatórios para atletas da classe T11 (cego), opcional para a classe T12 (baixa visão) e não permitido para os competidores da classe T13.

Atletas que participam das provas de pista (velocidade, meio fundo, fundo e saltos) e de rua (maratona) são classificados com a letra T (de track). Classes T11 a T13 são para deficiências visuais, T20 para deficiências intelectuais, T31 a T38 para paralisados cerebrais (sendo 31 a 34 para cadeirantes e 35 a 38 para andantes), T40 e T41 para baixa estatura, T42 a T44 para deficiência nos membros inferiores sem a utilização de prótese, T45 a T47 para deficiência nos membros superiores, T51 a T54 para os que competem em cadeiras de rodas, T61 a T64 para amputados de membros inferiores com prótese e RR1 a RR3 para deficiência grave de coordenação motora.

Já os que disputam provas de campo (arremessos, lançamentos) são identificados com a letra F (field). Classes F11 a F13 para os que têm deficiências visuais, F20 para deficiências intelectuais, F31 a F38 para paralisados cerebrais (sendo 31 a 34 para cadeirantes e 35 a 38 para andantes), F40 e F41 para baixa estatura, F42 a F44 para deficiência nos membros inferiores, F45 a F46 para deficiência nos membros superiores, F51 a F57 para os que competem em cadeiras de rodas (sequelas de poliomielite, lesões medulares e amputações) e F61 a F64 para amputados de membros inferiores com prótese.

Algumas esperanças de medalhas

Não há como não destacar Petrúcio Ferreira. O paraibano de 24 anos, que será um dos porta-bandeiras do Brasil na cerimônia de abertura (ao lado de Evelyn Oliveira, da bocha) é o grande favorito na prova que define o homem mais rápido do mundo, os 100 metros (m) da classe T47. Após ser ouro em 2016, no Rio de Janeiro, ele venceu a prova no Mundial de 2017 (Londres), no Parapan-americano de 2019 (Lima) e no Mundial de 2019 (Dubai). Além disso é o atual detentor dos recordes mundiais nos 100 m e nos 200 m.

Outro nome para ficar de olho é o de Beth Gomes, que chega tendo o recorde mundial paralímpico no lançamento de disco. Apesar de ter garantido o lugar mais alto do pódio tanto no Parapan-americano de 2019 (Lima) como no Mundial de 2019 (Dubai), ela ainda busca a sua primeira medalha olímpica.

No salto em distância, classe F11, Silvânia Costa também é considerada uma real candidata ao ouro em Tóquio após ficar no lugar mais alto do pódio nos Jogos de 2016, no Rio de Janeiro. Mas o fato é que Petrúcio, Beth e Silvânia são apenas algumas das estrelas do Brasil no atletismo em Tóquio. Assim, o melhor é ficar de olho em todos os brasileiros.