Paralimpíada: Paraense é eliminado nas oitavas de final do judô

Natural de Parauapebas, região Sudeste do Pará, o judoca Thiego Marques perdeu para o japonês Takaaki Hirai na disputa das oitavas de final do judô masculino, categoria até 60 kg, na Paralimpíada de Tóquio, na madrugada desta sexta-feira, 27, no Budokan. O paraense havia conquistado um waza-ari, mas acabou sofrendo um ippon, golpe de maior pontuação e que encerra a luta.

Quem também tropeçou foi Karla Cardoso. Incialmente ela foi derrotada nas quartas-de-final da categoria até 52 kg feminino pela alemã Ramona Brussig, também por ippon.

Assim, Karla foi para a repescagem, onde enfrentou Alesia Stepaniuk, do Comitê Paralímpico Russo. Neste combate a brasileira sofreu duas punições e não conseguiu pontuar, e, por fim, acabou sofrendo um ippon e foi eliminada dos Jogos.

O judô brasileiro ainda está representado em Tóquio. Harlley Damião Arruda e Lúcia Araújo lutam na noite de sexta-feira, 27. No dia seguinte, Arthur Cavalcante da Silva, Willians Araújo, Antônio Tenório da Silva, Alana Maldonado e Meg Emmerich entram no tatame.

Fonte: Agência Brasil