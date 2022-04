Paralização de nove linhas de ônibus da Monte Cristo afeta vários bairros de Belém nesta quinta

Na manhã desta quinta-feira (7), cerca de 29 mil moradores da região metropolitana de Belém ficaram sem os serviços da empresa de transporte público Monte Cristo. Desde as 4 da manhã, funcionários promoveram uma paralização para reivindicar melhores condições de trabalho.

Cerca de 700 funcionários da Viação Monte Cristo, que faz as linhas Pedreira Lomas A, Pedreira Lomas B, CDP Providência,Marex Arnesal, Sacramenta/São Brás, Sacramenta/Humaitá, Pedreira Nazaré e Bernal do Couto Presidente Vargas, exigem o pagamento das férias, dos tickets alimentação, salários atrasados meses de janeiro e fevereiro, além contestarem o desconto feitos nos pagamentos, considerado indevido pelos trabalhadores. Nove linhas já são afetadas pela paralização.

De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, até o começo da manhã, a direção da Montecristo não teria retornado contato com qualquer proposta para solucionar impasse com os manifestantes.

Informações: Dol/O Liberal

Redação : Paola Queiroz

Foto: Wesley Rabelo