Parárraiá 2025 terá segurança reforçada por mais de 5 mil policiais militares

O maior São João do Pará, o Parárraiá, espera receber até 400 mil pessoas durante os quatro dias de festa.

Começa nesta quinta-feira (12), a segunda edição do Parárraiá, serão quatro dias de programação no estacionamento do Estádio Olímpico Mangueirão, em Belém. Estima-se que o evento deve receber até 400 mil pessoas ao longo dos dias 12 a 15 de junho.

Para garantir a segurança dos participantes do evento a polícia Militar mobilizará um efetivo total de 5.281 policiais militares. Serão utilizadas 1.271 viaturas, além de 148 motocicletas. O policiamento montado contará com 42 equinos. Entre os principais objetivos da operação estão a prevenção e repressão de delitos, garantia da ordem pública, proteção ao patrimônio público e privado, controle do trânsito e resposta imediata a incidentes e emergências.

Sobre o evento

Serão 17 atrações, entre artistas nacionais, bandas locais e aparelhagens, o evento é aberto ao público e terá entrada gratuita. A PMPA também atuará em parceria com órgãos como a Segbel, Sedcin, Detran e Guarda Municipal de Belém.



Foto: Marcelo Lelis / Ag. Pará