Paratleta de Altamira é medalhista de ouro no Mundial de Halterofilismo em Dubai

A Seleção Brasileira de Halterofilismo, que disputou o Mundial de Dubai, nos Emirados Árabes, de 22 a 30 de agosto, teve uma paratleta altamirense. Naira Gomes conquistou duas medalhas na competição: uma de ouro, na categoria “Lendas”, e outra de bronze, na somatória. Em sua chegada, ontem, sexta-feira, 01, ela foi recepcionada pela população e desfilou no carro do Corpo de Bombeiros pelas ruas da cidade.



Há seis anos praticando a modalidade paralímpica, Naira acumula muitas vitórias. Além de passar por competições internacionais no Chile, Estados Unidos e Colômbia e mais de 60 medalhas, a paratleta subiu ao pódio para receber a medalha de ouro na Copa do Mundo de Dubai, em dezembro do ano passado. Agora, ela acumula mais esse marco ao garantir dois pódios nos Emirados Árabes. “Disputei com 26 atletas do mundo e conquistei duas medalhas. Me sinto muito honrada e feliz em competir no campeonato mais importante do halterofilismo no mundo”, conta.



Com o reforço dela, o Brasil levou ao mundial a maior delegação feminina entre todos os 78 países participantes do Mundial, com 14 paratletas, cerca de 60%, ante nove homens. O país contou com atletas de 12 unidades federativas. Dentre os convocados, 11 são da região Sudeste, sete do Nordeste, três do Sul e dois do Norte.



Moradora do bairro Laranjeiras, aos oito meses de idade, a altamirense foi acometida por poliomielite e cresceu com limitações para andar. Incentivada a fazer atividade física, Naira começou a levantar peso e passou a praticar o halterofilismo – onde pessoas com deficiência nos membros inferiores e paralisados cerebrais executam um movimento chamado supino, deitados em um banco. Cada competidor tem três tentativas. O maior peso levantado é considerado como resultado, de acordo com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).



Naira treina 2h por dia, de domingo a domingo, na academia montada no quintal de sua casa. Ela recebe o suporte técnico de seu marido e incentivador, Ricardo Sérgio. Neste campeonato, a atleta também contou com o apoio da Norte Energia, concessionária da Usina Hidrelétrica Belo Monte, por meio do projeto de responsabilidade social Belo Monte Comunidade.



O gerente de Projetos de Sustentabilidade da empresa, Thomás Sottili, destaca que o Esporte tem grande impacto na comunidade e, por isso, é uma das linhas de ação do projeto. “Apoiar a Naira vai muito além do reconhecimento esportivo. Com esse apoio, a Norte Energia contribui para a promoção da inclusão e diversidade, ajudando a sociedade a repensar suas atitudes em relação à deficiência. Ao destacar as conquistas da Naira, incentivamos uma mudança cultural, onde a diversidade é valorizada e a inclusão é vista como um aspecto fundamental de uma comunidade saudável”, explica Thomás.

BELO MONTE COMUNIDADE

O projeto de responsabilidade social Belo Monte Comunidade é uma iniciativa da Norte Energia que contribui com a melhoria da qualidade de vida dos moradores da região do empreendimento, oferecendo ações de cidadania, saúde preventiva, educação, educação ambiental, arte e cultura, esporte, inclusão digital, voluntariado e geração de trabalho e renda para milhares de pessoas, criando oportunidades e levando representatividade para a população do Médio Xingu.

Foto: Divulgação