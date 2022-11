Paratletas Estudantis Paraenses desembarcam em São Paulo em busca de mais um título nacional

A Delegação Paraense de paratletas estudantis desembarcou nesta terça-feira (22) na capital paulista para buscar mais um título nacional nas “Paralimpíadas Escolares”, que ocorre em São Paulo (SP) até a próxima sexta-feira (26). A equipe do Pará é a segunda maior do Brasil, 168 integrantes, sendo 120 paratletas que irão competir em 11 modalidades como: Futebol, Parabebminton, Paratakendo, tênis de mesa, natação, bocha. O evento é organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) desde 2009 e é considerado o maior evento mundial para crianças com deficiência em idade escolar.

Com 17 anos, a paratleta Geovana Garcia representará o Pará no Judô, na categoria baixa visão. É a primeira oportunidade que a estudante tem de mostrar suas habilidades fora de Belém. “Eu estou muito ansiosa, mas confiante. A expectativa é ganhar, ganhar ou ganhar! A minha preparação foi bem intensa, apesar de ainda ser faixa branca, a experimenta está sendo incrível”, disse

Na manhã desta terça-feira (22) às competições iniciam com a checagem técnica e documental dos paratletas, conforme explica o técnico de judô Antônio Sérgio Oliveira. “Oficialmente começamos com uma classificação funcional, onde se identifica o atleta, no caso do judô, se ele é cego total, baixa visão ou inelegível. Hoje estamos aqui com 7 atletas até agora. É o momento de democratizar o esporte para todas essas crianças do Brasil”, exemplificou o técnico.

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), reconhece a importância do esporte na formação do cidadão. Com investimentos no setor, a Estado tem se destaco nos últimos anos. Na etapa classificatória os jogos nacionais, o Pará fez bonito e conquistou o primeiro lugar na regional norte e nordeste, realizada em Natal (RN) em agosto deste ano. Foram mais de 150 medalhas conquistas nas provas de atletismo, natação e bocha. Em números, a equipe papa chibé ficou 15 pontos à frente da segunda colocada (Paraíba) no quadro definitivo, somando 39 pontos. Das três modalidades do evento, o esporte paraense conquistou duas em primeiro lugar: atletismo e bocha. Já na natação, o Pará ficou em segundo lugar por décimos de pontuação.

“É o momento em que a educação está sendo valorizada nas mais diversas vertentes. Nós reconhecemos que o esporte tem um papel extremamente importante na formação desses jovens, que são de vários municípios do nosso grandioso Estado. O Governo acredita no potencial de cada um, juntamente com o trabalho do Núcleo de Esporte e Lazer da Seduc (NEL)”, disse a secretária de Estado de Educação, Elieth de Fátima Braga.

Toda a logística da delegação é organizada pelo Núcleo de Esporte e Lazer, da Secretaria de Estado do Pará (Seduc). Marcley Lima, chefe da Delegação do Pará, conta que o trabalho é intenso para que tudo dê certo e os estudantes tenham uma experiência confortável, que some para sua carreira profissional. “Nós temos paratletas de todas as regiões do Pará. Então, articular o transporte, alimentação e hospedagem desde estudante não é fácil, mas o Governo do Pará está proporcionando essa vivência. Estamos em uma excelente fase e entre os favoritos de todo o Brasil. Somos os atuais campeões no número de medalhas e queremos bater nosso próprio recorde neste competição”, enfatizou Marcley.

Fonte: Agência Pará/Foto: Eliseu Dias