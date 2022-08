Parauapebas abre as inscrições para o Festival de Talentos CCP

O Festival de Talentos do Centro Cultural de Parauapebas (CCP) está com inscrições abertas, serão aceitas as apresentações nas linguagens da música, teatro, dança e performance, como mágica, shows de humor, malabarismo, contorcionismo, entre outros que não se enquadrem nas modalidades previstas no regulamento.

A ininciativa tem como missão contribuir com a arte-educação, a formação e a valorização dos artistas locais, o evento competitivo é destinado exclusivamente a residentes em Parauapebas, com idade a partir de 12 anos e que não exerçam sua arte de forma profissional.

As inscrições estarão disponíveis até o dia 31 de agosto, participação no festival é gratuita e ocorrerá nos dias 23 e 24 de setembro.

Faça sua inscrição aqui.

Fotos: Acervo Ascom