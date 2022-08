Parauapebas abre inscrições gratuitas para aulas preparatórias para o Enem

A Prefeitura de Parauapebas, por meio da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), está promovendo aulas gratuitas e preparatório intensivo para estudantes que vão realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Jovens de 15 até 29 anos, que estejam cursando ou que concluirão o Ensino Médio apenas em escolas públicas, podem realizar sua inscrição a partir desta segunda-feira (1) em formato online. As inscrições serão até o dia 5 de agosto.

O projeto pretende atingir cerca de 500 jovens, com uma carga horária de 144 horas de aulas ministradas no período de 6 de agosto a 12 de novembro. Tempo suficiente para o estudante se preparar para a prova. A prova está marcada para o dia 13 e dia 20 de novembro.

As aulas serão no dia 6 de agosto, na câmara municipal de vereadores, no período de 8h ás 18h, aos sábados. As aulas incluem revisão e dicas sobre o processo seletivo para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Faça sua inscrição aqui

Foto: Reprodução stoodi