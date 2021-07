Parauapebas: Conselho Tutelar e Comdcap realizam reunião sobre aumento da violência sexual infantil no município

Por conta do aumento assustador da violência e exploração sexual infantil e gravidez na adolescência em Parauapebas, o Conselho Tutelar I e II e o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdcap) realizam uma reunião para debater o assunto, reunindo todos os órgãos ligados à rede de proteção e amparo de crianças e adolescentes no município. A reunião está agendada para esta quarta-feira (7), a partir das 9h, no Salão do Empreendedor, às proximidades do Fórum, no Bairro Cidade Nova.

Por conta da pandemia, serão adotadas as medidas de prevenção à contaminação da Covid-19, como a obrigatoriedade do uso de máscara. Segundo a conselheira tutelar, Edileuza Correa Gonçalves, essa é uma reunião muito importante diante do cenário assustador no município, que apresenta alto índice de exploração e violência sexual, assim como gravidez de crianças e adolescentes.

Ela observa que os números mostram o crescimento desses crimes tanto na zona urbana como rural de Parauapebas e, por isso, é preciso ações e união de forças de todos os órgãos para combatê-los de forma incisiva. “É preciso dar uma atenção especial a essa situação que, infelizmente, é muito triste, porque viola o direito dessas crianças, que deveriam ser protegidas e não violentadas”, diz a conselheira.

Tina DeBord

Fonte: Blog Zé Dudu