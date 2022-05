Parauapebas: Defesa Civil e Vale realizam simulado de emergência em áreas de barragem

A Defesa Civil e Vale realizaram na última sexta-feira, 27, um simulado prático de emergência da Zona de Autossalvamento das barragens Gelado e Geladinho, da mina de Carajás, em Parauapebas. O exercício teve duração de uma hora e contou com apoio da Polícia Militar, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Grupamento de Bombeiros Militares (GBM) e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Secretaria de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão (Semsi) e Secretaria de Meio Ambiente (Semma).

O simulado é uma ação preventiva proposta no Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração (PAEBM), em acordo com a legislação prevista na Lei Federal nº 12.334 / 2010 e na Portaria nº 70.389/2017 do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). Esta é a primeira vez que o simulado é realizado com a utilização de duas ferramentas de gerenciamento de desastres: o PAEBM e o Plano Municipal de Contingência elaborado pela Defesa Civil.

E novos simulados devem ser realizados no município, de acordo com o coordenador da Defesa Civil, Jailson Sousa. “Temos monitoramento e resgate à disposição, mas nosso trabalho também é sensibilizar as comunidades e fazê-las entenderem que são parte do processo”, pontuou Jailson.

Este foi o terceiro simulado externo de barragem na Apa do Gelado, onde são realizados testes para avaliar as sirenes mensalmente. Também será realizado um seminário orientativo em atendimento a Resolução 95/2022 da Agência Nacional de Mineração (ANM). A Vale realizou neste mês de maio, um seminário orientativo em Canaã dos Carajás e Marabá. A iniciativa tem como objetivo aprofundar o conhecimento dos públicos mapeados sobre o PAEBM.

As barragens operam dentro da normalidade, passam por inspeções rotineiras de campo, auditorias externas e são monitoradas permanentemente 24 horas por dia, sete dias por semana, por uma série de instrumentos e pelo Centro de Monitoramento Geotécnico (CMG).

Além de treinar o PAEBM, a Defesa Civil também realizou de forma integrada um treinamento do Plano de Contingência, que fez de Parauapebas o primeiro município paraense a contar com um documento de planejamento e preparação para ações de resposta a desastres de origem natural ou tecnológica.

Os moradores da zona rural de Parauapebas localizados na área de entorno das barragens, chamadas Zonas de Autossalvamento (ZAS), foram alertados por sirenes e acolhidos em pontos de encontro espalhados estrategicamente pela equipe e definidos como locais seguros no caso de uma emergência. O acolhimento das comunidades foi realizado com sucesso, mostrando a cultura de prevenção que tem sido empregada com os moradores.

