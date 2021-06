Parauapebas: Em protesto, moradores do Nova Carajás interditam Ramal Ferroviário do S11D

Um grupo de moradores do Bairro Nova Carajás realizou, no último domingo (20), uma manifestação fazendo uma série de reivindicações. Uma delas é a indenização pelos danos causados aos imóveis pela trepidação das composições que transportam o minério de ferro do projeto S11D, da mineradora Vale.

Segundo os manifestantes, após a construção do Ramal Ferroviário para servir ao projeto, as casas começaram a rachar. Eles querem que a loteadora do bairro seja responsabilizada pelos danos causados, porque não teria informado que a linha férrea ia passar pelo local quando vendeu os lotes.

“Nós, moradores do bairro, não aguentamos mais a impunidade da loteadora por parte do poder público de Parauapebas,” declarou uma moradora.

A loteadora ainda não se manifestou sobre a reivindicação dos moradores.

