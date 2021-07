Parauapebas Futebol Clube assina contrato com quatro jogadores para a Segundinha do Parazão

A diretoria do Parauapebas Futebol Clube assinou contrato na manhã da última segunda-feira (12), com quatro jogadores que vão compor o elenco do Gigante de Aço para a disputa da Segundinha do Parazão. O quarteto contratado é todo da cidade e ganha oportunidade para mostrar seu talento no time profissional. Assinaram com o PFC: Marcos (goleiro), Vitor Hugo (zagueiro), Natan (volante) e Janiel (meio-campo).

Será mais uma oportunidade para o volante Natan Costa, de 21 anos, natural de Parauapebas, que apesar da pouca idade, já tem uma boa rodagem pelo futebol. Além do PFC, onde o atleta está indo para a sua segunda temporada, também atuou no América de Rio Preto (SP), Osvaldo Cruz (SP), Portuguesa Santista (SP), Imperatriz (MA) e Gavião Kyikatejê (PA). O atleta que atuou na edição de 2018 da concorrida Copa São Paulo de Futebol Júnior está confiante no acesso do Gigante de Aço para à elite do futebol paraense.

“Primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade, e segundo a toda comissão por está confiando no meu trabalho. A expectativa é a melhor possível está podendo vestir de novo essa camisa do PFC, o Gigante de Aço. Sei que não é fácil está aqui, mas a comissão confiou em mim, no meu trabalho, e me chamou para estar com eles, e que esse ano venha ser um ano de vitória para nós, com conquista e o acesso a 1ª divisão do futebol paraense, de onde o PFC nunca deveria ter saído desse cenário”, disse Natan, volante do PFC.

Por Fábio Relvas

Foto: Ascom PFC

Fonte: Blog Zé Dudu