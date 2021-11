Parauapebas goleia o Santos de Moju e termina a primeira fase com 15 pontos dentro do Grupo E

Já classificado com uma rodada de antecedência dentro do Grupo E da Segundinha do Parazão 2021, o Parauapebas Futebol Clube entrou em campo na tarde desta quarta-feira, 3, para enfrentar o Santos Athletico, no Estádio Municipal João Cardoso, o Janjão, na cidade de Moju. A partida foi válida pela sexta e última rodada da primeira fase da competição estadual.

Com algumas mudanças feitas pelo técnico Luís Carlos Cruz no time que vem atuando durante a competição, o PFC mostrou a sua força e fez 3 a 0 na primeira etapa. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Willyan aproveitou a sobra de bola no segundo pau e abriu o placar. Na sequência, em outro escanteio, o volante Índio escorou de peito para o barbante. Já na reta final do primeiro tempo, Anderson acertou uma bela cobrança de falta, no ângulo do goleiro adversário.

No segundo tempo, o atacante Gabriel recebeu dentro da área e mesmo caído conseguiu mandar para o gol, 4 a 0 Gigante de Aço. Sem tirar o pé do acelerador, o Gigante de Aço voltou a marcar com o experiente atacante Aleilson, que depois de uma cobrança de falta, apareceu sozinho na grande área para completar, assinalando o quinto. Placar final: Santos 0 x 5 Parauapebas.

“A gente colocou um time que a gente acreditava na formação, independente de A, B, C ou D, ser fora, eu trabalho com elenco, trabalho com grupo. Esse é o grande segredo do nosso sucesso, de você acreditar em todos que estão aqui. Hoje os meninos que jogaram, arrebentaram. Tivemos belos gols e a bola parada nossa foi forte. Fechamos a primeira etapa como a melhor campanha da Segundinha do Parazão e agora é focar no São Raimundo”, afirmou Luís Carlos Cruz, técnico do Parauapebas.

Já na outra partida, o Atlético Paraense precisava vencer o Cametá, dentro do Estádio Parque do Bacurau, em Cametá, e torcer por combinações de resultados para também conquistar a sua vaga como um dos segundos melhores colocados. As emoções do encontro decisivo entre o Mapará e o Tricolor do Norte ficaram para o segundo tempo de espetáculo.

Com menos de um minuto, o atacante Pet chutou cruzado da direita, a defesa do CAP tentou cortar, mas a bola foi para o fundo do gol, 1 a 0 Cametá. O Atlético não desistiu e marcou dois gols relâmpagos na reta final da etapa derradeira, com meia Felipinho, depois de receber livre e tocar na saída do goleiro Dida, aos 46, e com o atacante Matheus Café, que ganhou da marcação e chutou com tranquilidade para o fundo do barbante, aos 48 minutos. Placar final: Cametá 1 x 2 Atlético Paraense.

Com o triunfo, o Atlético chegou aos 10 pontos e se classificou como um dos melhores segundos colocados, enquanto que o Parauapebas terminou com 15 pontos, líder do Grupo E. Cametá com 6 e Santos com 4 pontos, foram eliminados na primeira fase. Pelas quartas de final, o Parauapebas vai enfrentar o São Raimundo de Santarém e o Atlético Paraense encara o Pedreira de Mosqueiro. Os confrontos serão em jogos de ida e volta para definir os classificados para as semifinais.

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO GRUPO E DA SEGUNDINHA DO PARAZÃO:

1° Parauapebas: 15 pontos (classificado)

2° Atlético Paraense: 10 pontos (classificado)

3° Cametá: 6 pontos (eliminado)

4° Santos: 4 pontos (eliminado)

CONFRONTOS DAS QUARTAS DE FINAL DA SEGUNDINHA DO PARAZÃO:

Caeté x Sport Real ou Pinheirense

Pinheirense ou Sport Real x Amazônia

Atlético Paraense x Pedreira

São Raimundo x Parauapebas

Por Fábio Relvas / Fotos: Lenno Costa

Fonte: Blog Zé Dudu