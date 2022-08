Parauapebas: Inscrição para oficinas de dança para crianças encerra nesta sexta (12)

Encerram nesta sexta-feira, dia 12, em Parauapebas, as inscrições gratuitas para as oficinas de danças folclóricas e populares destinadas às crianças. Os cursos serão ministrados pelo Mestre Clodoaldo Souza e pelo Grupo de Cultura Popular Raízes Parauara e as aulas serão realizadas no Centro Cultural do município.

A iniciativa é do projeto Movimenta Pebas, que tem patrocínio do Instituto Cultural Vale. Com as oficinas de danças, o projeto reforça a riqueza e a multiplicidade de expressões encontradas no Norte do Brasil.

As oficinas de danças folclóricas serão destinadas a crianças a partir de sete anos. As turmas para jovens e adultos já foram preenchidas. As aulas acontecerão no Centro Cultural Parauapebas entre os meses de agosto e outubro, e, ao final, os participantes farão um espetáculo aberto ao público como parte do encerramento das aulas.

Quem tiver interesse em participar, deve preencher um formulário online disponível no Instagram @movimentapebasoficial. As vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de inscrição.

O Mestre Clodoaldo Souza é quem estará à frente das oficinas, junto com o Grupo de Cultura Popular Raízes Parauara. Natural de Belém, Clodoaldo é professor de dança, percussionista, pesquisador de folclore e militante ativista da cultura popular desde 1991. Atualmente ele reside em Parauapebas, onde é coordenador do Grupo de Cultura Popular Raízes Parauara, no qual desenvolve projetos de salvaguarda da cultura popular, com atenção ao movimento do Carimbó.

Danças folclóricas

Público: crianças e adolescentes (a partir de 7 anos)

Turma 1 – terças e quintas-feiras, das 10h30 às 12h

Turma 2 – terças e quintas-feiras, das 15h30 às 17h

Local: Centro Cultural Parauapebas (Rua 01, Quadra Especial, Complexo Alvorá)

Início: 23 de agosto

