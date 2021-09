Parauapebas já têm quase a mesma quota mensal de ICMS que Belém

A capital paraense ainda é o primeiro município da lista dos maiores recebedores da cota mensal de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços mas Parauapebas, no sul do estado, já praticamente colou em Belém no repasse mensal do ICMS, segundo dados divulgados na última quarta-feira (15) pela SEFA. Segundo a Secretaria de Estado da Fazenda, Belém recebeu R$ 50.968.857,21 de Quota Parte do ICMS, referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2021. Parauapebas teve direito a R$ 49.211.630,81.

Em terceira posição vem Canaã dos Carajás com R$ 25.015.871,26, seguida de Marabá, com R$ 22.012.754,92. Barcarena é o quinto município paraense em recebimento de ICMS, com R$ 12.971.045,31, seguido de Tucuruí com R$ 12.864.093,16 e por Ananindeua com 11.702.226,91. Castanhal vem oitavo lugar com R$ 7.816.710,11, Santarém é o nono com R$ 7.687.771,26 e Paragominas com R$ 7.199.777,89 fecha a lista dos 10 municípios que mais recebem ICMS.

Titular da Sefa, René S. Júnior: “Ideia é reduzir as desigualdades”.

Inclusive o Governo do Pará publicou na última terça-feira (14), no Diário Oficial do Estado, o decreto de número 1.856, instituindo o Grupo de Trabalho Especial (GT) para propor critérios de cálculo das parcelas do produto da arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), a chamada cota-parte dos municípios. O Grupo de Trabalho vai revisar os critérios e propor a edição de atos normativos para regulamentar o cálculo da cota-parte de ICMS, no âmbito do Estado do Pará, além de estabelecer um canal de comunicação entre os órgãos e entidades para discussão e esclarecimento sobre a matéria.

Assim, o Estado deve revisar as normas estaduais para regulamentar os novos critérios e formas de cálculo da cota-parte de ICMS. “A idéia é tentar reduzir as desigualdades em função das disparidades existentes em relação aos índices dos municípios mineradores e os não mineradores”, explica o secretário da Fazenda, René Sousa Júnior.

*Com informações do Portal O Estado Net