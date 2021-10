Parauapebas lança, com a Ioepa, o primeiro diário oficial eletrônico municipal do Estado

Lançado nesta sexta-feira (15), às 9 h, em cerimônia no auditório da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com a presença do presidente da Imprensa Oficial do Estado do Pará (Ioepa), Jorge Panzera; do prefeito de Parauapebas, Darci Lermen; e outras autoridades, o Diário Oficial Eletrônico do Município de Parauapebas (E-Domp) veio a público pela primeira vez.

O E-Domp é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Parauapebas e a Ioepa, com o uso do E-Diário, um sistema criado pela autarquia, voltado para o Estado do Pará e que foi modelado para ser oferecido como um serviço para prefeituras lançarem ou transformar seus diários oficiais impressos para o formato 100% digital. O E-Diário é o mesmo sistema adotado para colocar no ar o Diário Oficial do Estado (DOE).

MODERNIZAÇÃO

O presidente da Ioepa, Jorge Panzera, participou do lançamento oficial do diário Oficial Eletrônico de Parauapebas e disse que a publicação é um marco na modernização da comunicação institucional do município do sudeste do Pará. “Trata-se de um avanço tecnológico e um pioneirismo na gestão de Parauapebas, que tem a primeira prefeitura a usar o E-Diário. Todo o sistema, o ambiente, o treinamento de pessoal, a disponibilização e a infraestrutura tecnológica são executados pela Ioepa”, informou Panzera.

O presidente da Imprensa Oficial acrescentou: “A criação do E-Domp é mais um ganho para a transparência das ações do governo municipal e para a modernização da máquina pública”. Ele fez questão de destacar o trabalho da Diretoria de Documentação e Tecnologia da Ioepa, coordenada por Helena Nahum, que criou o E-Diário e esteve à frente de todo o processo de instalação, treinamento e comercialização do sistema para a administração de Parauapebas.

Segundo Jorge Panzera, o E-Domp é o primeiro Diário Oficial 100% digital, produzido por técnicos da Imprensa Oficial do Estado. “Com este lançamento, a Ioepa presta um serviço fundamental para a transparência das ações da Prefeitura de Parauapebas, e a população é quem ganha um diário completamente moderno e 100% digital, com tecnologia produzida por nossos técnicos. Com isso, a Ioepa abre uma nova possibilidade de produzir diários nos municípios e para outros órgãos também”, informou o titular da Ioepa.

BENEFÍCIOS

A analista de sistemas Eliene Paixão, da Coordenação do E-Domp, explicou que dentre os benefícios de se ter o próprio Diário Oficial está a redução de gastos com publicações e impressões. Segundo Paixão, além da economia, o E-Domp permitirá a atualização diária de informações, atas, editais, leis, chamamentos públicos, decretos, portarias e outras informações de interesse da população e dos servidores, com acesso rápido e gratuito.

“Existe hoje na administração pública uma forte necessidade de aliar tecnologia, agilidade e economia”, observou Eliene Paixão, para frisar que o E-Domp também oferece mais segurança jurídica ao governo municipal. Isso porque garante que a prefeitura oficialize todos os atos que quiser, podendo comprovar as medidas oficiais que adotou, evitando problemas futuros com o Ministério Público e a Justiça.

“Além disso, proporciona mais transparência ao governo municipal, como estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e a Lei de Acesso à Informação”, acrescentou.

*Texto da Ascom Ioepa, com informações da Ascom da Prefeitura de Parauapebas

Por Governo do Pará (SECOM)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação