Parauapebas lança time de futsal e vai participar da Copa Carajás e Copa Norte da modalidade

Na ocasião das finais do Copão de Futsal masculino e feminino, a diretoria do Parauapebas aproveitou a oportunidade para apresentar pela primeira vez em sua história, uma equipe de futsal, na qual todos os atletas que compõem o elenco são da cidade. O Parauapebas Futsal Clube terá pela frente duas competições importantes: a Copa Carajás, já neste mês de junho, e no mês de agosto, a Copa Norte, que envolverá as equipes da região, além de dois times do nordeste.

“O nosso calendário do futebol de campo é muito curto, então precisamos manter o time vivo, aceso o nome e a marca do clube, que ela fique evidenciada por um período maior. Estamos lançando o time PFC de futsal masculino e teremos também o time do PFC de futsal feminino. Estamos focados primeiramente na Copa Carajás neste mês, onde faremos a estreia contra o Eldorado dos Carajás,” afirmou Cleiton Soares, presidente do Parauapebas.

A ideia da diretoria, de montar o time totalmente regional, veio pelo fato da cidade ter um futsal forte e com vários talentos. A equipe do PFC será comandada pelo experiente Júnior Chico, jogador de futsal e de campo, além de árbitro, que terá a missão de colocar em quadra uma equipe forte e competitiva para os desafios que virão pela frente. O futsal da cidade de Parauapebas é considerado o melhor da região sudeste.

“Primeiramente [quero] agradecer o convite que foi feito e a oportunidade que foi dada, não só para mim, mas para todos os futebolistas aqui de Parauapebas. A gente tem o melhor futsal da região e o melhor futebol amador do estado do Pará, e a gente sabe do potencial de cada um, sabe que a gente tem condições de disputar um paraense. Essa primeira fase é regional, mas acho que nós, ao longo do trabalho que vai ficar pronto, vamos para o estadual,” disse Júnior Chico, técnico do Parauapebas Futsal Clube.

O Parauapebas encara seus dois primeiros jogos da Copa Carajás contra o Eldorado, no dia 12 de junho, e diante do Eshadai, no dia 19 deste mês. Em relação à Copa Norte, como a cidade será anfitriã da competição, o PFC será um dos representantes do estado, ao lado do campeão estadual, se juntando aos melhores times do norte e dois do nordeste, entre eles o tradicional Sport Recife. A diretoria vem apostando no projeto de futsal.

“[Quero] agradecer primeiramente ao Cleiton Soares pelo convite que ele fez a mim para ser o gerente de futebol junto ao PFC, agradecer ao apoio do governo municipal que está conosco e agradecer aos atletas, e que eles podem ter certeza que essa diretoria vai tentar fazer o máximo para nós chegarmos ao objetivo, que é nosso, mais o maior é dos atletas serem reconhecidos juntos ao estado do Pará, junto ao Brasil, por que não? Nós temos condições e mão de obra. É em cima disso que vamos trabalhar para trazer o melhor para o município,” disse confiante Márcio Ernis, gerente de futebol do PFC.

Os atletas que vão compor o elenco do PFC são: Jhon Jhon, Shelton, Bruninho, PH, Matheuzinho, Cabeção, Siri, Esquerdinha, Welton, Farofa, Lucas Pará, Marcelinho, Pipo, Jorge, Charles, Matheus Moreno, Zezinho, DJ, Paulo, Arthur, Capu e Ronaldo Medeiros. A comissão técnica vai contar com Júnior Chico (técnico), Thiago Max (auxiliar técnico), Silvio Bicho (preparador físico), Randerson (massagista) e Dinho Marcos (diretor técnico).

