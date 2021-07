Parauapebas: Município e estado realizam mutirão de vacinação contra Covid-19

O município de Parauapebas realiza, nesta quarta-feira (14), em parceria com o governo do estado, um mutirão de imunização contra a Covid-19. A ação vai imunizar com a primeira dose da vacina a população na faixa etária de 30 a 39 anos.

O governador Helder Barbalho acompanha o início do mutirão, por volta de 10h, na Unidade Básica de Saúde (UBS) VS10. O governo do estado enviou 15 mil doses para o município.

A iniciativa faz parte da ação do estado em agilizar a vacinação no Pará. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Parauapebas (Semsa), para tomar a vacina é importante levar a qualquer um dos pontos de atendimento um documento de identificação com foto, cartão do SUS (Sistema Único de Saúde), carteira de vacinação e comprovante de residência.

O mutirão vai ser realizado, além da VS 10, na Escola Chico Mendes, Escola Dorothy Stang, UBS Casas Populares, UBS Nova Carajás e UBS Liberdade 1. Na zona rural, a vacinação será realizada na UBS Palmares Sul, UBS Palmares 2, UBS Cedere, UBS Paulo Fontelles e UBS Vila Sanção.

Tina DeBord

Fonte: Blog Zé Dudu