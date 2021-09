Parauapebas: Município lança maior pacote de obras de sua história

O prefeito Darcir Lermen lança, nesta quarta-feira (15), o maior pacote de obras da história de Parauapebas. A solenidade de lançamento do Programa Municipal de Investimentos (PMI) será no Centro Cultural de Parauapebas, a partir das 18h, com transmissão ao vivo pela página da prefeitura no Facebook.

Para o evento, foram convidados os representantes do Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-seção Parauapebas), representantes da indústria e do comércio, entre outros. Um vídeo de cinco minutos irá mostrar, em 3D, as grandes obras escolhidas pelo programa.

Segundo o governo, com o PMI e Prosap, Parauapebas passará pela maior transformação estrutural de sua história, com obras e projetos que irão dar outro visual à cidade e garantir à população melhor qualidade de vida. O PMI está previsto no Plano Plurianual (PPA) de Parauapebas para o quadriênio 2022-2025 e tem sete eixos de desenvolvimento, entre os quais o que prevê investimentos em infraestrutura tecnológica para a modernização dos sistemas de tecnologia no município.

A meta, que já começou a ser trabalhada pela Secretaria Especial de Governo (Segov), é conduzir Parauapebas ao status de Smart City – Cidade Inteligente- para oferecer maior segurança, agilidade e eficiência dos serviços públicos. Os grandes investimentos em infraestrutura, paisagismo, saneamento básico, programas sociais e tecnologia de ponta irão assegurar todas as condições para que a Capital do Minério se transforme também em polo turístico do Brasil.

De acordo com o governo, as obras devem gerar cerca de dois mil empregos diretos. As obras programadas no PMI são a construção da nova rodoviária, novo mercado municipal, Teatro Municipal, Museu, Polo Tecnológico de Gemas e Joias, Centro Administrativo, Complexo Florindo o Mundo, Complexo Multicultural, Arena Poliesportiva (olímpica e paralímpica), Centro de Convenções, nova Biblioteca Municipal e campus da Universidade Estadual do Pará (Uepa).

Na zona rural, a prefeitura irá asfaltar o trecho entre as vilas Carimã e Conquista e da Palmares I (Sul) até Três Voltas, cuja licitação se encontra em andamento. Também irá construir a estrada entre Parauapebas e Marabá via Palmares II e todas as pontes na zona rural serão de concreto.

Tina DeBord- com informações da Ascom PMP

Fonte: Blog Zé Dudu