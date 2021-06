Parauapebas: Município reforça frota de ambulâncias com mais cinco veículos

A Prefeitura de Parauapebas reforçou a frota de ambulâncias do município com a aquisição de mais cinco novos veículos, que foram entregues na última segunda-feira (21). Os veículos foram adquiridos com recursos próprios.

Dois veículos, com tração nas quatro rodas, irão atender as comunidades da zona rural. Outras duas são para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e a outra para o Hospital Geral de Parauapebas (HGP).

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), com o investimento, a prefeitura dobrou a frota de ambulâncias de Parauapebas, num momento considerado importante de enfrentamento à Covid-19.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Gilberto Laranjeiras, que acompanhou a entrega dos veículos, a gestão municipal vem trabalhando para dar assistência integral à saúde pública, ampliando e melhorando o atendimento à população.

Ele enfatiza que a ampliação da frota de ambulâncias vai dar uma cobertura melhor nos atendimentos prestados nas zonas urbana e rural. “São três ambulâncias para a zona urbana e duas para a zona rural para melhorar e dar mais agilidade no transporte dos pacientes que precisam se deslocar paras as unidades de saúde”, frisou o secretário.

O prefeito interino João Trindade, o “João do Verdurão”, destacou que é uma preocupação do prefeito Darci Lermen, que está de licença médica para tratar uma nova infecção por Covid-19, a melhoria da infraestrutura da saúde no município, assim como de outros setores da gestão municipal. “Essa é uma marca do nosso governo! A Saúde, principalmente, neste momento difícil de pandemia, vem tendo um olhar mais diferenciado para garantir atendimento adequado às vítimas dessa doença”, acrescentou “João do Verdurão”.

Para o gestor da Segov (Secretaria de Governo), Keniston Braga, “A entrega dessas ambulâncias realizada hoje faz diminuir as distâncias entre o serviço de saúde e a necessidade do munícipe. Esse investimento nas ambulâncias faz parte de uma estratégia muito necessária nesse momento quando o mundo, e o Brasil não pode ser diferente, vive a necessidade de combater essa pandemia que já fez mais de quinhentas mil mortes no pais. Parauapebas vem desde o início da pandemia se preparando para combater o vírus e tem um número reduzido de mortos, se comparado com outras regiões do país, apesar de achar que uma única morte já é muito, pois são seres humanos, pais, mães de família, amigos muito próximos que perdemos. O governo vem investindo pesado em saúde e em meados de agosto devemos concluir a obra da UBS do bairro Rio Verde, de porte 4, que deve ser entregue à população em outubro. Ou seja, o governo se preocupa com com a saúde da população e esses investimentos, ampliando os equipamentos de saúde do município, mostram essa preocupação”, finalizou Keniston Braga.

Tina DeBord

Fonte: Blog Zé Dudu