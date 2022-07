Parauapebas oferta 1.260 vagas para cursos profissionalizantes

O Programa Cidade Igualdade da Prefeitura de Parauapebas, abriu processo seletivo para 21 cursos de qualificação profissional dos projetos “Elas podem mais” e “Florindo o Mundo”, conduzidos pela Secretaria Especial de Governo (Segov).

Entre os cursos ofertados têm, de operadora de equipamento de mina, mecânica de manutenção industrial, assistente de controle de qualidade, operadora de computador, operadora de empilhadeira e de retroescavadeira, almoxarife, produtora de plantas ornamentais, pedreira de alvenaria, UX/UI Designer e planejadora de gestão de projetos.

As inscrições são on-line e devem ser feitas até o dia 21 de agosto deste ano pelo link https://parauapebas.pa.gov.br/cidadeigualdade/. No edital, estão especificados os 21 cursos, os locais onde serão realizados (escolas municipais, associação e centro comunitário) e os horários bem como os critérios para as inscrições e seleção das candidatas.

A divulgação com o resultado das alunas selecionadas será no dia 24 de agosto. Quando serão iniciadas as matriculas para os cursos, que são totalmente gratuitos.

Edital completo aqui

Foto: Divulgação