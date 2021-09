Parauapebas: Prefeitura reforma e constrói novas áreas de lazer na cidade

A Prefeitura de Parauapebas vem investindo na melhoria da infraestrutura da cidade, incluindo obras para o lazer da população. Desde 2020, já foram construídas e refirmadas novas áreas, como praças, parques e canteiros com quadras, parquinho infantil e academias ao ar livre.

Segundo a prefeitura, em breve, mais uma obra deve ser entregue à comunidade. Trata-se da praça da segunda etapa do Bairro Nova Carajás, que está em construção. O espaço conta com quadra de futebol com gramado sintético, quiosques e playground infantil com um brinquedo adaptado para crianças cadeirantes.

De acordo com o secretário municipal de obras, Wanterlor Bandeira, ter espaços estruturados para o lazer e a prática de esportes é fundamental para a qualidade de vida da população. “É por isso que o governo municipal tem investido na construção e revitalização desses espaços, tendo o cuidado de pensar em estruturas de qualidade, com uma arquitetura leve e que embeleze a cidade”, ressalta o secretário.

Ele informa que, além das praças e parques que integram o Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas (Prosap), nos bairros Rio Verde, União e na área do Igarapé Lajeado, outros dois importantes pontos de lazer e esporte estão em construção. Um é a Praça dos Metais, localizada no Bairro Cidade Nova, que está com a obra avançada.

O espaço terá diversas quadras, inclusive uma de hóquei, que receberá o nome do patinador Welisson Farias Azevedo, vítima de um atropelamento na PA 275, em 2018. O outro espaço em construção é o Parque Linear da Juventude, localizado na Chácara do Sol, e que também contará com diversas estruturas para o esporte e o lazer.

No local, em substituição ao canal aberto por onde escoa um igarapé, a Secretaria Municipal de Obras (Semob) está construindo uma galeria subterrânea, de forma a aproveitar o espaço da superfície. “Do ano passado até então, já entregamos as praças do Novo Brasil e Amazônia, Vila Nova e Cidade Jardim. Também construímos quadras e parquinhos no canteiro da Faruk Salmen, reestruturamos a Mahatma Gandhi, reformamos a área de lazer do lago da Nova Carajás e as praças da Bíblia, da Casas Populares I e da Palmares II. Ainda construímos quadras de areia na PA 275 e estamos levantando uma área para a construção de uma praça na VS 10”, detalha Wanterlor Bandeira.

Tina DeBord – com informações da Ascom PMP

Foto: Elienai Araújo/Ascom PMP

Fonte: Blog Zé Dudu