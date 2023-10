Parauapebas recebe espetáculo artístico do projeto Movimenta Pará neste domingo

Um grande espetáculo em celebração à música popular brasileira será realizado em Parauapebas pelo projeto Movimenta Pará, iniciativa patrocinada pelo Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Com o tema “Rádio Tacacá. O que toca aqui não toca lá”, a produção artística será apresentada neste domingo, 22, às 19h30, no Centro Cultural Parauapebas, no bairro Alvorá, com entrada totalmente gratuita.

O espetáculo que reúne teatro, dança e muita música é resultado da oficina de Direção de Arte do projeto Movimenta Pará, ministrada por instrutores com larga experiência na produção cênica nacional, como os atores e diretores premiados no teatro, cinema e televisão, Fernanda Vianna (Grupo Galpão) e Rodolfo Vaz; o cenógrafo Carlos Nunes, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UniRio); a maquiadora artística Mona Magalhães, professora da Escola de Teatro da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UniRio); o artista plástico Afonso Camargo que tem seu trabalho reconhecido em todo o estado do Pará; e o artista plástico paraense, Robson Lima, residente em Parauapebas.

Participam do evento, os atores e atrizes: Christiano Cerqueira, Lya Campos, Lene Medeiros, Vitória Vieira, Márcia Barroso, Juliana Mergulhão, Leilane Silva e Marcelo Rodrigues. Juntam-se a este time de artistas, os músicos, cantores e cantoras: Alex Santti, Vênus, Andra Vitória, Vanessa Ayres, André Grijó, Alessandro Sax, André Mascarenhas, Peixe Vibes e Felipe de Judah. A direção do espetáculo é coletiva, envolve os alunos e professores da oficina de Direção de Arte.

O coordenador do projeto Movimenta Pará, Gilberto Scarpa reforça o convite aos moradores de Parauapebas: “este espetáculo é uma celebração à música popular brasileira, desde as cantoras do rádio até os gêneros musicais mais atuais. É um evento teatral, com muita dança e música, que vai contar a história da música popular, da música paraense desde o tecno-brega até o carimbó mais clássico. Teremos banda ao vivo, teatro, cenários e muito mais”. Gilberto Scarpa desenvolve projetos, ações e atividades culturais em Parauapebas há sete anos, sendo um profundo conhecedor do cenário cultural local.

O Movimenta Pará já realizou na cidade, apenas neste mês, duas grandes atividades artísticas, sendo elas: oficina de Direção de Arte e Mostra de Dança. Agora, organiza o terceiro e grande espetáculo “Rádio Tacacá. O que toca aqui não toca lá”, evento com classificação indicativa livre.

Viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Instituto Cultural Vale, o projeto Movimenta Pará é uma realização da Vivas Cultura e Esporte, do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

Imagens: Divulgação