Parauapebas: Seac e governo municipal definem parcerias sobre serviços da UsiPaz

Em reunião na manhã da última segunda-feira (27), representantes da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), do governo municipal e entidades se reuniram para verificar os serviços que serão disponibilizados na UsiPaz. No final da tarde, as obras da Usina, que estão bem adiantadas e com previsão de serem entregues ainda este ano, foram inspecionadas pelos gestores do estado, acompanhados pelo prefeito de Parauapebas, Darci Lermen.

“Hoje tivemos uma reunião muito importante em Parauapebas, onde pudemos alinhar com o prefeito Darci, as secretarias e entidades do município a participação desse trabalho conjunto e integrado dentro do Programa Territórios pela Paz, para alocarmos os serviços públicos dentro da Usina da Paz implantada aqui em Parauapebas, que será entregue pelo governo do estado. É um grande complexo comunitário, com serviços públicos, áreas para esporte e profissionalização. Esse é complexo permanente de serviços de qualidade, para transformar a realidade social do município. Esse trabalho não estaria completo se não houvesse um alinhamento entre o governo do estado e a Prefeitura de Parauapebas. Neste trabalho em conjunto, forneceremos as ações que o povo precisa, para transformar vidas aqui no município”, frisou o secretário adjunto da Seac, Raimundo Santos Júnior.

Segundo o diretor das Usinas da Paz, coronel Marcos Lopes, a reunião foi muito proveitosa, porque foi possível estabelecer o contato com a Prefeitura de Parauapebas e todo o secretariado que está responsável por realizar os serviços do município dentro da Usina da Paz. “Com a reunião, alcançamos todos os nossos objetivos. A prefeitura está muito entusiasmada com o projeto”, acrescentou o diretor.

A Usina da Paz é integrada ao TerPaz, elaborado pelo governo do Pará e coordenado pela Seac, em parceria com a iniciativa privada. A meta do estado é a construção de 10 usinas, entre a Região Metropolitana de Belém e o sudeste paraense.

Para o prefeito Darci Lermen, essa parceria é importante para o desenvolvimento do projeto no município, beneficiando a população. “Nós estamos muito felizes por se tratar de um espaço tão extraordinário, que vai trazer vantagens não só para os bairros Tropical e Ipiranga, mas para todos os moradores do município de Parauapebas. Por isso, essa parceria com o governo do estado é de extrema importância. Posso falar que temos um governador presente, que vem sempre ao município e se preocupa com o nosso bem-estar. Hoje, essa reunião foi de vital importância, porque pudemos alinhar esses serviços e dividir as tarefas, para que fosse definido tudo o que cada um precisa fazer e qual o papel de cada um na Usina. Realizar esse trabalho em parceria com o governo do estado é maravilhoso”, destacou Darci.

Cooperação – As obras da Usina da Paz em Parauapebas prosseguem em ritmo acelerado, executadas em parceria com a mineradora Vale, por meio de um termo de cooperação. O estado não recebe nenhum recurso financeiro da empresa. A Usina será entregue ao governo pronta e equipada.

“Nós já vínhamos conversando e participamos do planejamento desta obra. Sabemos os benefícios que esse complexo vai trazer para o município de Parauapebas. Todos serão atingidos e assistidos. Hoje foi uma espécie de ajuste, acertamos tudo. Esse será um complemento de todos os serviços que já realizamos aqui na comunidade e, com a Usina da Paz, isso só vai facilitar, melhorar e ampliar o que já ofertamos”, enfatizou o secretário de Governo de Parauapebas, Keniston Braga.

A secretária adjunta de Educação de Parauapebas, Socorro Silva, destacou a importância a UsiPaz para a comunidade. “Essa é uma obra que vai trazer muitos benefícios não só para a região do Tropical e Ipiranga, mas para todo o município de Parauapebas. É uma ação muito boa”, ressaltou Socorro Silva.

Múltiplos serviços – As UsiPaz serão complexos de promoção da cidadania, com espaços para atividades esportivas; salas de audiovisual e inclusão digital; atendimento médico e odontológico; consultoria jurídica; emissão de documentos; ações de segurança; capacitação técnica e profissionalizante; e espaço multiuso para feiras, eventos e encontros da comunidade. Também haverá espaços para cursos livres e de dança, teatro, robótica, artes marciais, musicalização e biblioteca.

“Com essa parceria, quem vem a ganhar é a nossa população. Aqui vamos desenvolver esse trabalho em conjunto, onde podemos alcançar metas, além de dar apoio para os jovens e os moradores de um modo geral. Esses serviços vão ser realizados por várias secretarias. Atualmente, já realizamos vários trabalhos, que vamos levar para a Usina, como oficinas de canto, literatura, dança e entre outros serviços que vão agregar ainda mais valor à vida da comunidade”, salientou Sadisvan Pereira, titular da Secretaria Municipal de Cultura de Parauapebas.

Tina DeBord – com informações da Seac

Fonte: Blog Zé Dudu