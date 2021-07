Parauapebas: Seden certifica mais 20 lapidadores de pedras preciosas e realiza exposição no Partage Shopping

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento de Parauapebas (Seden) vai certificar, nesta sexta-feira (2), mais 20 lapidadores de pedras preciosas da zona urbana do município. Em seguida, será realizada exposição das pedras lapidadas no Partage Shopping.

A exposição estará aberta ao público até o dia 4, das 10h às 22h. O primeiro grupo foi certificado no dia 18 de maio, no Garimpo das Pedras, onde oito moradores da comunidade foram formados.

A solenidade de certificação dos lapidadores, que está marcada para começar às 9h no Partage Shopping, contará com a presença do prefeito Darci Lermen e do secretário municipal de Desenvolvimento, Mariano Júnior. O evento ainda terá as presenças do secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico do Pará, José Fernando Gomes Júnior, que chega a Parauapebas acompanhado pelo diretor de Comércio e Serviço, Mauro Barbalho, e pela coordenadora de Gemas e Joias do Estado, Beatriz de Oliveira.

Segundo a Seden, a certificação e exposição fazem parte do Projeto Gemas e Joias, criado pelo Programa Municipal de Investimentos (PMI) da Prefeitura de Parauapebas. O projeto vem preparando mão de obra para o beneficiamento das pedras produzidas no município dentro da política de desenvolvimento sustentável.

O objetivo é criar uma cadeia produtiva para o beneficiamento das pedras, que, lapidadas, podem ter o valor aumentado em até 500%. A formação de designers de joias e acessórios amazônicos também está dentro do projeto.

Tina DeBord

Fonte: Blog Zé Dudu