Parauapebas tem novo aumento de casos de covid-19 na última semana

Com base nos boletins epidemiológicos divulgados diariamente pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), foi possível observar a trajetória da covid-19 em Parauapebas. Os últimos sete dias viram uma elevação considerável de casos por covid-19 confirmados, rivalizando inclusive os totais registrados nos últimos três meses, quando o maior total registrado foi relativo aos 115 casos de maio.

Entre os dias 7 e 13 de julho, foram contabilizados 168 novos casos, sem óbitos desde o dia 26 de maio. O número subiu em relação à semana anterior, com 146 a mais e uma média diária de 24 casos. Também houve um aumento na quantidade de pessoas testadas, indo de 161 para 1.041 testes ao todo. A média diária de testagem é de 148,7.

Ao todo, 68.008 casos foram confirmados desde o início da pandemia, além de 569 óbitos registrados. Já são 67.243 pessoas recuperadas da doença pelo sistema de saúde local. As informações foram atualizadas às 13h12 desta quarta-feira (13).

A taxa geral de ocupação de leitos no município está em 14%, representando 12 pessoas internadas e tendo permanecido abaixo dos 15% desde o mês de abril, com 7% dos leitos de enfermaria ocupados no Sistema Único de Saúde (SUS). Já na rede particular, a capacidade em uso é de 31% para leitos regulares e 50% das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).

O boletim epidemiológico desta quarta revela que 25 pacientes tiveram o diagnóstico confirmado para covid-19, se encontrando em isolamento domiciliar e tendo sido comprovados pelo teste rápido. Destes, 11 são do sexo masculino, entre 24 e 90 anos de idade, e outras 14 do sexo feminino, de 19 a 65 anos. Ao todo, 42 pessoas foram testadas.

Prevenção e Testagem

Tendo em vista a ressurgência em casos vista no país inteiro, faz-se necessário reforçar a importância de praticar as orientações do Ministério da Saúde e dos especialistas em relação aos cuidados com a saúde, mesmo por parte daqueles que tenham recebido todas as doses da vacina contra a covid-19.

Lave sempre as mãos com água e sabão ou utilize álcool 70%. Evite tocar olhos, nariz e boca. Quando sair de casa, use a máscara de proteção sobre o nariz e a boca. Seu uso, aliado ao distanciamento social e ao cumprimento por completo do quadro de vacinação são as melhores medidas preventivas.

A Semsa recomenda que aqueles a partir dos cinco anos de idade com sintomas gripais há mais de três dias realizem o teste para a doença. É necessário apresentar documento de identificação, comprovante de residência e o cartão SUS. Nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) VS-10, Minérios, Liberdade 1 e Cidade Nova, a testagem acontece de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

O atendimento à população continua nestas UBSs, assim como na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e Pronto Socorro Municipal, que atendem 24h.

