Parauapebas vai ganhar Usina de Energia Solar Fotovoltaica

A Prefeitura de Parauapebas será uma das primeiras prefeituras da região a ser abastecida com energia fotovoltaica. A assinatura da ordem de serviço para implantar a primeira usina desse tipo no município acontece nesta terça-feira (11), a partir das 11h, no Gabinete do Chefe do Executivo.

Segundo o governo municipal, toda a eletricidade gerada pela usina será usada no prédio da prefeitura e vai economizar em 50% o consumo de energia no Centro Administrativo. Com o projeto, a prefeitura vai fomentar a aplicação de fontes de energia limpa e sustentável e desenvolver o mercado no município.

Energia fotovoltaica é a energia elétrica produzida a partir de luz solar, e pode ser produzida mesmo em dias nublados ou chuvosos. Quanto maior for a radiação solar maior será a quantidade de eletricidade produzida.

A energia solar é considerada uma fonte de energia alternativa, renovável, limpa e sustentável. A placa de energia solar é o equipamento utilizado para captar a energia solar e iniciar o processo de transformação em energia elétrica.

Por Tina DeBord

Fonte: Blog Zé Dudu