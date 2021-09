Parauapebas vence o Guanabara em amistoso preparatório para o Campeonato Paraense de Futsal

Visando a sua preparação para o Campeonato Paraense de Futsal, a equipe do Parauapebas Futsal Clube (PFC), entrou em quadra na noite desta quarta-feira (8) para um amistoso preparatório diante do time do Guanabara Futsal, atual campeão do tradicional Copão de Futsal. A partida foi realizada no Ginásio Poliesportivo Islander Souza, no bairro Beira Rio, em Parauapebas.

O Parauapebas Futsal Clube conseguiu derrotar a boa equipe do Guanabara Futsal, por 2 a 0, com gols marcados na etapa derradeira, através de Pablo Henrique e Welton, passando pela partida amistosa antes do Campeonato Paraense. O técnico Júnior Chico avaliou a partida e afirma que falta mais ritmo de jogo ao seu elenco, mas está confiante na equipe montada para a disputa do estadual e promete um PFC forte.

“Foi um amistoso duro. Nossa equipe vem treinando duro, mas ainda está sem ritmo de jogo. O amistoso serviu para isso, dá ritmo de jogo ao time. Ganhamos de 2 a 0 e resultado feito no segundo tempo. O que fica do amistoso é que estamos preparados para estrear no Campeonato Paraense, e que temos um grupo forte com totais condições de fazer uma grande competição”, avaliou Júnior Chico, técnico do PFC.

O Parauapebas Futsal Clube inicia o estadual dentro do Polo Carajás, ao lado das equipes do Eldorado Futsal, da cidade de Eldorado dos Carajás, Jerusalém Esporte Clube e Arara Azul Futebol Clube, ambas da cidade de Canaã dos Carajás. Os jogos desta fase serão confrontos de ida e volta, com o PFC atuando seis vezes, com três jogos dentro de Parauapebas, e três partidas fora da casa. Os dois primeiros do Polo Carajás vão disputar uma final, em partidas de ida e volta para enfrentar o vencedor do Polo Sudeste, sendo que o campeão vai para Belém disputar o Campeonato Paraense, competição organizada pela Federação de Futsal do Pará (Fefuspa).

Criado nesta temporada de 2021, o PFC já tem um título em sua trajetória, quando o Gigante de Aço das quadras sagrou-se campeão da 1ª edição da Copa Carajás de Futsal no mês de julho, goleando na grande final a equipe do Elshaday, rival da cidade, por 5 a 1, dentro do Ginásio Poliesportivo Islander Souza, em Parauapebas. Após o amistoso, o foco agora é a estreia no estadual diante da equipe do Eldorado Futsal, no próximo sábado (11), às 19h, no Ginásio Poliesportivo de Eldorado dos Carajás.

“Após ser campeão da Copa Carajás, o trabalho do PFC Futsal continuou para a disputa do Campeonato Paraense de Futsal, com uma expectativa e ansiedade muito grande por parte de toda a comissão técnica e torcedores, primeira vez que o PFC vem com a ousadia de entrar na disputa de grandes competições fora dos gramados. Vamos aproveitar essa oportunidade para representar bem a nossa cidade e sonhando alto em fazer uma boa competição. Nosso primeiro obstáculo é a fase de grupo do Polo Carajás e com muito trabalho vamos em busca da vaga na final contra o Polo Sudeste Paraense”, afirmou Dinho Marcos, coordenador técnico do PFC.

Fonte: Blog Zé Dudu