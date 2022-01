Parazão 2022 tem apenas três estádios confirmados; faltam duas semanas para início do estadual

O Campeonato Paraense começa no dia 26 de janeiro, mas na falta de apenas duas semanas para o início, apenas três estádios estão confirmados: Curuzu, Baenão e Modelão. A informação foi confirmada pelo diretor de competições da Federação Paraense de Futebol (FPF), Del Filho, à reportagem.

Ainda de acordo com o dirigente da instituição que rege o futebol estadual, os demais clubes que disputam a edição 2022 do Parazão ‘já enviaram os documentos que a FPF vai encaminhar ao Ministério Público (MP)’. Após essa fase, os estádios passarão pela inspeção dos engenheiros do órgão público.

Primeira rodada

Antes da virada do ano, a FPF detalhou parte da primeira rodada do Parazão. Como apenas os três estádios estão disponíveis, apenas os jogos de Paysandu, Castanhal e Remo têm horários e locais definidos. No dia 26 de janeiro (quarta-feira), o atual campeão Paysandu recebe o Bragantino, na Curuzu, às 20h. No dia seguinte, o Castanhal encara o Paragominas, às 15h30, no Maximino Porpino. Logo depois, às 20h, o Remo enfrenta o campeão da Segundinha, Amazônia Independente.

As demais partidas da rodada inicial ainda aguardam a análise dos laudos de segurança dos estádios: Tapajós x Independente e Itupiranga x Caeté ocorrem no dia 26. Já Águia x Tuna será realizado no dia 27.

Tapajós

Vale lembrar, como informado na última terça-feira (11) pelo O Liberal, o Tapajós iniciou negociações com o Paysandu para usar o estádio da Curuzu, em Belém, como mando de campo nos jogos do estadual. O próprio presidente bicolor, Maurício Ettinger, confirmou à equipe de O Liberal. Até o momento, a equipe santarena ainda não tem lugar para mandar as partidas durante o Paraense, já que o estádio Colosso do Tapajós, em Santarém, está em obras.

Mangueirão e clássicos

Quem também passa por reformas é o estádio mais tradicional do futebol paraense: o Mangueirão. As obras visam modernizar e estruturar todos os setores do estádio, que terá a capacidade ampliada para 50 mil pessoas. A previsão de entrega é para o final de 2022.

Com isso, este será o segundo Parazão consecutivo em que o Mangueirão não receberá as finais e nem os clássicos entre Remo e Paysandu. Até o momento, apenas um Re-Pa está confirmado, na penúltima rodada da primeira fase, na Curuzu, assim como em 2021.

Confira os estádios e a capacidade dos estádios de cada equipe:

Águia de Marabá – Zinho de Oliveira, em Marabá – 5 mil

Bragantino – Diogão, em Bragança – 5 mil

Carajás – Até o momento, não confirmou ao O Liberal onde deve realizar as partidas

Castanhal – Modelão, em Castanhal – 4 mil

Gavião Kyikatejê – Zinho de Oliveira, em Marabá – 5 mil

Independente – Navegantão, em Tucuruí – 8,2 mil

Itupiranga – Zinho de Oliveira, em Marabá – 5 mil

Paragominas – Arena Verde, em Paragominas – 10 mil

Paysandu – Estádio Curuzu, em Belém – 16,2 mil

Remo – Estádio Baenão, em Belém – 13,792

Tapajós – A definir

Tuna Luso – Estádio Souza, em Belém – 6 mil

