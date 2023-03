Parazão 2023: Tuna, de virada, vence Cametá se classifica; Itupiranga e Independente rebaixados para Segunda Divisão

A última rodada da fase de classificação do Parazão de 2023, realizada no domingo,26, foi de muita emoção, onde times que estavam na rabeira venceram e subiram na pontuação. Outros não tiveram a mesma sorte e foram rebaixados.



A grande virada aconteceu na cidade de Cametá, no ‘Parque do Bacurau, onde a Tuna Luso venceu o Cametá por 2 a 1 e garantiu presença no G8. O time tuna entrou em campo numa situação adversa e, praticamente, rebaixada.



A coisa complicou ainda mais quando o Cametá abriu o placar com o gol de Bruce no primeiro tempo. O Mapará atuou com uma equipe alternativa.



No segundo tempo, a Tuna se revestiu de valente e foi para cima dos locais. Conseguiu empatar com Gabriel aos 25 minutos. Aos 36’ virou com o gol de Paulo Rangel em cobrança de pênalti. A lusa entrou no G8 como sétima colocada.



Na Curuzu, o Tapajós passou pelo Bragantino pelo placar de 1 a 0. O resultado, além de tirar o Boto da lanterna do campeonato, manteve-o na divisão principal do Parazão.



Em Ipixuna, no estádio Jaime Sena, o São Francisco venceu o Itupiranga por 2 a 1. O Crocodilo acabou rebaixado para Segunda Divisão.



Na cidade de Marabá, no ‘Zinho Oliveira’, Águia e Independente protagonizaram um bom duelo, no entanto, o placar não saiu do 0 a 0, nada favorável ao Galo, rebaixado para a Segunda Divisão de 2024. O Azulão ficou no terceiro lugar na tabela de pontuação

O Castanhal, o ‘Japiim da Estrada”, marcou 2 a 0 no Caeté. O time da região bragantina, apesar da derrota, acabou em 8º lugar. O Castanhal é o sexto colocado.



Quartas de Final

A tabela dos jogos de ida das quartas de final, ficou assim:

Caeté (8º) x Clube do Remo (1º)

Tuna (7º) x Paysandu (2º)

Castanhal (6º) x Águia (3º)

São Francisco (5º) x Cametá (4º)

Foto: Ascom Tuna