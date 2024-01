Parazão Banpará começa neste sábado com transmissão exclusiva da Cultura Rede de Comunicação

A partir deste sábado, 20, a bola vai rolar pelo Parazão Banpará 2024, na tela da TV, Portal, aplicativo e redes sociais da Cultura Rede de Comunicação. O campeonato será transmitido ao vivo com exclusividade pela emissora e já inicia com a partida entre o atual campeão paraense, Águia de Marabá e a Tuna Luso Brasileira, no estádio Zinho Oliveira, na cidade de Marabá, às 16h30. Em seguida, no mesmo dia, às 19h, o confronto será entre Paysandu e Santa Rosa, direto do Mangueirão, em Belém.

Ainda pela primeira rodada da competição, no domingo (21), a transmissão será de Remo e Canaã Futebol Clube, estreante no campeonato. A partida acontece também no Mangueirão, a partir das 16h. Todas as transmissões poderão ser acompanhadas pelos paraenses de 108 municípios através do canal 2.1 da televisão, e, pela internet no www.portalcultura.com.be, no aplicativo Cultura Rede de Comunicação, disponível para download nas versões IOS e Android e, também no canal do Youtube “Esporte na Cultura”, onde estará disponibilizada também a transmissão alternativa do jogo, comandada pelos meninos do Futebol Zueiro e convidados.

Ao todo serão transmitidos 34 jogos, em Belém e interior do Estado, com a expertise de uma equipe especializada no assunto, entre jornalistas e técnicos, que levarão para cada espectador um conteúdo de qualidade, especialidade da Cultura desde 2009. Seguindo a tradição de 13 anos de Parazão transmitidos pela emissora, o programa Meio de Campo fará o pré-jogo, que contará com a análise sobre a estratégia tática de cada time, repercussão de lances, além de curiosidades sobre o Campeonato. O programa será comandado pela dupla de apresentadores e comentaristas Giordana Krunpanzer e Gilmar Pretti, além da participação de convidados do meio esportivo e artístico. No sábado (20) o programa começa às 16h, e no domingo (21) às 14h40.

A emissora segue inovando e uma novidade, somada ao trabalho deste ano é que pela primeira vez uma transmissão de campeonato oficial de futebol, em TV aberta, no Pará, contará com a narração de uma mulher. Melbya Rolim que já faz parte da equipe esportiva da Cultura Rede de Comunicação, conta sobre a experiência inédita na carreira. “Eu estou nesse meio a menos de um ano e acredito que ter a oportunidade de participar das transmissões do maior estadual do Norte do Brasil, que é o Parazão, é um passo rumo a realização dos meus sonhos no meio profissional, e eu sou eternamente grata a Cultura pela chance. Além disso, na condição de mulher, vejo que também é um grande passo para meninas que sonham um dia trabalhar com jornalismo esportivo aqui no estado”.

Além de uma narradora, a transmissão deste ano volta a contar com uma comentarista mulher, Giordana Krumpanzer, que integra a equipe desde o campeonato paraense de futebol do ano passado, além de Liane Coelho, repórter que estará nos gramados trazendo as principais informações antes, durante e depois dos jogos.

Serviço: Para acompanhar os jogos do Parazão Banpará pela Cultura Rede de Comunicação, é só acessar:

TV: canal 2.1

Portal: www.portalcultura.com.br

App: Cultura Rede de Comunicação

Youtube: canal Esporte na Cultura

