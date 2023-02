Parazão de recesso

Não há rodada de jogos durante o Carnaval 2023. As equipes envolvidas seguem a programação das comissões técnicas. A maioria dos clubes ficou em treinamento sem folgas por causa do retorno do Parazão e dos compromissos na Copa Verde e Copa do Brasil deste ano, como o Remo, que já vai enfrentar o Vitória, da Bahia. Os jogos da quarta rodada retornam a partir do sábado, 25.