Parazão é coisa do passado no Remo. Foco agora é o Brasileiro.

Depois da folga, os jogadores do Remo retornaram aos treinos na manhã desta terça-feira (18). No Banpará Baenão, o Leão começou a preparação visando sua estreia no Campeonato Brasileiro da Série B e terceira fase da Copa do Brasil, as principais competições que o Leão Azul vai participar ao longo de 2021. Portanto, a saída invicta do Parazão 2021, com o terceiro lugar depois da derrota nos pênaltis para a Tuna e da despedida honrosa diante do Castanhal já são fatos do passado. O foco, agora, é o futuro, segundo Fábio Bentes, presidente do Clube do Remo.

Nesta terça, os trabalhos foram comandados pelos preparadores físicos Renan Capra e Rafael Raposo. Os Jogadores realizaram atividade física. O zagueiro Kevem participou da movimentação. Já o lateral-direito Wellington Silva segue à disposição do departamento médico do clube, tratando de lesão grau I do Bíceps femoral esquerdo.

Por sua vez, o atacante Rafinha, novo contratado, segue realizando os exames médicos. O zagueiro Suéliton chegou em Belém nesta terça-feira e deverá também se submeter a uma série de exames, ele que vem da disputado Paulistão.

Dia 29 deste mês, a equipe azulina estreia na Série B diante do CRB, às 16h, no estádio Rei Pelé, em Maceió, no Estado de Alagoas. Já pela Copa do Brasil, o Remo volta a campo no dia 2 de junho, no Banpará Baenão, às 19h, contra o Atlético-MG. Será um jogaço, pois se trata de uma equipe peso pesado.

