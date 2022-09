Parazão Feminino começa com três jogos no campo do Ceju. Papão tem estreia adiada.

Mesmo sob balaio de ida e vinda, o Campeonato Paraense de Futebol Feminino, edição 2022, tem sua largada nesta sexta-feira, 30, com três jogos, todos no campo do Centro da Juventude (Ceju), a partir das 15h30. No campo 1 jogarão Cabanos x Vila Rica; Campo 2, Tiradentes x Pinheirense, e no campo 3, Esmac x Terra Alta.

Por conta de ajuste na tabela, o jogo Paysandu x União Paraense, que seria realizado ontem, quinta-feira, 29, foi transferido para o dia 1º de outubro, amanhã, na Curuzu, às 9h30.

Por desistência dos clubes União Barbarense e Atlético Barbarense o Parazão Feminino tem agora doze times na competição divididos em três chaves:

Chave A – Cabanos, Tiradentes, Castelo dos Sonhos, Pinheirense e Vila Rica

Chave B: União Paraense, Terra Alta, Remo, Esmac e Paysandu

Chave C: Itupiranga e Águia de Marabá. Estes iniciam a disputa apenas na segunda fase.

Os jogos da primeira fase serão de ida e volta. Três times se classificam nos grupos A e B, respectivamente. Os da C já estão classificados.

O Clube do Remo, campeão de 2021, estreia no dia 4 de outubro frente ao time do Terra Alta, no campo um do Ceju, às 15h30.

