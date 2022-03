Parcela do Imposto de Renda devido pode ser doada a 14 entidades de Santarém

14 entidades estão cadastradas, entre entidades governamentais e não governamentais de Santarém, no Oeste do Pará, para reeber recursos de uma parcela de doação da declaração do Imposto de Renda (IR) através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) e da Pessoa Idosa.

Apae, Creche Seara, Pastoral do Menor, CIEE, Fundação Esperança, Senai, Sesc, Adefis, Adevibam, Obras sociais da Diocese de Santarém, Obras sociais e Educacionais da Igreja de Deus – A mão Cooperadora, Casa Azul e Projeto Irmã Dulce dos Pobres são entidades beneficiadas pela campanha desenvolvida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdca), Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI), Prefeitura de Santarém por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras) em parceria com Conselho Regional de Contabilidade (CRC/PA), Vox Contábil, Receita Federal e OAB Subseção Santarém.

A exemplo das edições anteriores, a campanha será operada pelos contadores, encarregados de obterem autorização de seus clientes que têm imposto de renda a recolher à União, para destinarem doações de até 3 até 6% do valor devido, voltando-o para investimentos diretos no nosso município por meio do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) e da Pessoa Idosa.

A Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social Celsa Brito observou que a campanha em sua 6ª edição vem avançando.

“É uma campanha que está amadurecida e vem avançando em nosso município. Ficamos muito felizes com a parceria com os contadores, eles que também nos acompanham na execução desses recursos com relação aos conselhos. Vem mais e mais benefícios chegando para entidades que já fazem um belíssimo trabalho em Santarém como a Seara e a Apae e isso vai estimulando outras instituições a se regularizarem. A arrecadação fica em Santarém, e que a gente possa cada vez mais conquistar novas parcerias”, observou Celsa.

O prefeito Nélio Aguiar pontuou sobre o benefício para vários projetos desenvolvidos no município. Ele destacou a importância da parceria com a classe contábil, com a Receita Federal, universidades, contadores e com o próprio contribuinte.

“É um exercício de cidadania onde se junta entidades, associações, instituições, OAB, contadores. No momento que a gente une forças e trabalha com toda a sociedade as coisas se tornam menos difíceis, as coisas acontecem mais. Parabéns por esse projeto”, avaliou o Prefeito Nélio Aguiar.

Como doar?



O contribuinte deve entrar no site da Receita Federal e seguir esses passos:



01 – Preencher a declaração pelo modelo completo do IRPF/2021, clique na guia “deduções legais”



02 – Clique em “Doação diretamente na Declaração (ECA)”. Em seguida, selecione o tipo de Fundo (Municipal), e o Município (de Santarém);



03 – Preencha o valor da Doação (até 6% do IR devido) O sistema já faz o cálculo;



04 – Imprima o DARF específico gerado (DARF ECA), na Guia Imprimir.

Fonte: O Estado Net