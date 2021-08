Parceria com rede hospitalar fortalece estoque de sangue no Pará

Ao completar 43 anos, este mês, a gestão da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará tem muito a comemorar: entre as vitórias alcançadas está o aumento de 15% do número de coletas no Pará, no primeiro semestre deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. Das estratégias utilizadas, principalmente, em tempos da pandemia da Covid-19, estão as parcerias com instituições públicas e privadas, por meio de projetos de responsabilidade social em favor da doação voluntária de sangue.

De janeiro a junho de 2021, foram realizadas 45.932 doações. Desse total, 60% de voluntários são do gênero masculino. Em julho, foram mais de 63 mil coletas de sangue que vão chegar a mais de 250 mil pacientes internados na rede hospitalar. Entre eles, a dona de casa Jessica Martins Chaves, que está internada no Hospital Ophir Loyola (HOL), onde faz tratamento quimioterápico para Leucemia Linfóide Aguda (LLA) tipo B, que é um câncer causado por um linfócito (tipo de célula responsável pela defesa do organismo) que sofre mutação na medula óssea por algum erro no DNA. Esse dano gera um linfoblasto que não amadurece e, por isso, não se transforma em uma célula sanguínea funcional. Por isso, ela precisa de transfusão de sangue para melhorar sua qualidade de vida.

Fonte: Agência Brasil /Foto: Ascom