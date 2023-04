Parceria entre Prefeitura e Equatorial promoveu mutirão de cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica

Com o objetivo de garantir um consumo consciente de energia elétrica e beneficiar a população de baixa renda que vive em Ananindeua, na Grande Belém, a prefeitura localo, por meio da Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Trabalho – SEMCAT, realiza, em parceria com com a Equatorial Energia, o mutirão de cadastro e avaliação para Tarifa Social. A ação iniciou no dia 27 de março e vai até o dia 06 de abril na sede do CadÚnico, das 8h às 12h.



Na ocasião, a equipe da concessionária de energia vem oferecendo os serviços de troca de lâmpadas fluorescentes/incandescentes por lâmpadas de LED, sendo disponibilizada a troca de cinco lâmpadas por Unidade Consumidora (UC) Troca de lâmpadas, orientações e cadastramento na Tarifa Social, negociar de débitos, dentre outros.



Mercês Souza comentou sobre a oportunidade de poder fazer dois serviços em um único local. “Hoje vim aqui fazer a atualização do meu Cadastro Único e quando vi a equipe da Equatorial aproveitei para ter algumas orientações sobre o meu cadastro no Baixa Renda. Foi ótimo fazer tudo no mesmo espaço, assim a gente não precisa se locomover para outro lugar e buscar orientação da Tarifa Social, além de que aqui a gente é bem atendida”.



Maria de Nazaré também tinha dúvidas sobre o seu cadastro na Tarifa Sosial. “Há tempos estava com algumas dúvidas sobre o meu cadastro, principalmente qual seria a data de atualizar, agora saiu daqui aliviada, porque tirei todas as minhas dúvidas e ainda atualizei a minha inscrição no CadÚnico”.



Segundo a secretária da SEMCAT, Marisa Lima, a parceria é de extrema importância, pois agrega aos programas e projetos já desenvolvidos pela gestão, os quais são voltados à população que vive em situação de extrema vulnerabilidade social. Outro ponto importante é que além da troca das lâmpadas e do cadastro, os participantes também recebem orientações sobre o uso correto da energia, o que impacta na economia.

SAIBA MAIS

De acordo com a Equatorial, a Tarifa Social, também conhecida como Baixa Renda, é um modelo de cobrança especial que beneficia um grupo específico de clientes, reduzindo o valor da conta. É escalonada por faixas de consumo, com valores mais baixos do que os praticados nos consumidores residenciais normais.



Podem participar todos os cidadãos que se enquadram nos requisitos definidos pela concessionária responsável pelo fornecimento de energia. Basta comparecer munido de documentos pessoais, fatura de energia e número do benefício NIS ou BPC. Um dos requisitos do programa é ter renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa. O desconto pode ir até 65% na tarifa de energia.

SERVIÇO

A ação está sendo realizada na sede do CadÚnico, localizada na Passagem Suely, esquina com a Av. Claudio Sanders, bairro Centro, de segunda a quinta-feira (03 a 06/04), das 8h às 12h.

Imagens: Rosane Linhares