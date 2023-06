Parceria entre Seel e cooperativa de coleta de recicláveis produz renda para famílias de Belém

Uma parceria entre Secretaria de Esporte e Lazer (Seel) e a Cooperativa Reciclar para Semear, formada por moradores de bairros do entorno do Mangueirão, retiraram mais de 20 toneladas de matérias recicláveis durante três meses. Da quantidade de resíduos recolhidos, 22 mil quilos de materiais recicláveis garantiram renda para 40 famílias de Belém com o aproveitamento

Os matérias são resíduos produzidos por torcedores e o público em dias de shows e eventos esportivos. Entre os resíduos coletas estavam, garrafas pet, plásticos, latinha e papelão, e em seguida, a equipe da cooperativa realiza a seleção do que pode ser reciclado.

Além da parceria com a Cooperativa Reciclar para Semear, o Novo Mangueirão, segue padrões que atendem as diretrizes de sustentabilidade, contando com utilização de placas fotovoltaicas e sistema de coleta de água da chuva. A adaptação sustentável permite que o complexo esportivo e cultural seja uma referência em arenas que se comprometem com a preservação do meio ambiente.

Foto: Adriano Aleixo / Ascom See