Parecer sobre voto impresso deve ser apresentado hoje

A Comissão Especial criada pela Câmara dos Deputados para analisar a PEC do voto impresso auditável deve reunir-se nesta segunda-feira (28) para analisar o parecer do deputado federal Filipe Barros (PSL-PR).

Neste sábado (26), 11 partidos se manifestaram contra o voto impresso e pela manutenção do atual sistema de votação. Representantes do PSDB, DEM, PP, MDB, PSD, PSL, Avante, Republicanos, PL, Solidariedade e Cidadania se reuniram virtualmente e garantiram que irão procurar Barroso para “fortalecer” a relação. As siglas representam cerca de dois terços do Congresso Nacional.

Para que a proposta seja válida para a disputa presidencial de 2022, ela precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado até o dia 2 de outubro, um ano antes do primeiro turno.

A PEC não extingue a urna eletrônica, mas prevê a instalação de um sistema que imprime o voto. A ideia é que o eleitor possa conferir se o voto impresso confere com o eletrônico.

