Parlamentares comemoram a liberação de Anderson Torres

A notícia sobre a soltura do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, animou os deputados e senadores da oposição que fizeram questão de comentar o caso.

Na Casa Alta, Rogério Marinho (PL-ES) e Damares Alves (Republicanos-DF) fizeram questão de se manifestarem para mostrar que estavam felizes com a decisão.

No Twitter, o deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ) fez questão de comentar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pontuando também algumas críticas ao magistrado.

– Anderson Torres será solto graças ao nosso glorioso e magnânimo Alexandre de Moraes. Fico feliz pelo ex-ministro, mas é inacreditável que estejamos vivendo isso. É um dos casos mais emblemáticos de presos políticos do Brasil. Segundo Moraes, não há mais motivos para a prisão preventiva. E quando houve motivo? O único motivo era humilhar e destruir um aliado do presidente Bolsonaro – escreveu.

A deputada Bia Kicis também se manifestou:

– Finalmente Anderson Torres será posto em liberdade. Aplausos efusivos aqui na audiência pública ao ouvirmos essa notícia. Ele usará tornozeleira e deverá ficar afastado do cargo de delegado da Polícia Federal.

O mesmo fez o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que declarou que a prisão preventiva de Torres não tinha base jurídica.

– Anderson Torres não se enquadrava em hipótese de prisão preventiva, jamais deveria ter sido preso, mas ainda assim uma boa notícia – comentou.

Fonte: Pleno News/Foto: Marcos Corrêa/PR