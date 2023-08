Parlamentares pedem ação conjunta para combater incêndios no Centro de Belém

Os deputados manifestaram preocupação na tribuna da Casa sobre a ocorrência de mais um incêndio que atingiu oito lojas instaladas em um casarão histórico localizado na Travessa 7 de Setembro com rua Senador Manoel Barata, no Centro Comercial de Belém, no bairro Campina, na madrugada de ontem, terça-feira, 22. Outro, imóvel ao lado, também foi atingido e, por muito pouco, não foi destruído. Pelas informações dos bombeiros, não houve registro de feridos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência, que iniciou pela madrugada. A suspeita é que o incêndio tenha iniciado em uma loja de artigos religiosos e se alastrado. Entre os outros estabelecimentos atingidos estão um restaurante, lojas de roupas e peças íntimas, e uma de itens para presentes.

Antecipar o ‘Via Cidadão’

“Os incêndios no Centro Histórico de Belém, que ocorrem o segundo somente este ano significa um alerta para o risco que o nosso patrimônio histórico está sofrendo”, avaliou o deputado Carlos Bordalo (PT). Ele solicitou ao prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, vigilância total para a situação, adotando medidas especiais para preservar os prédios existentes na área do Centro Comercial. É preciso antecipar etapas do projeto “Via do Cidadão”, já existente e que prevê medidas de preservação e restauro desta área localizada no centro histórico de Belém.

FORÇA TAREFA

O deputado Coronel Neil fez uma proposição de criação de uma força tarefa reunindo órgãos do governo do Estado e da Prefeitura de Belém para realização de vistorias técnicas em todos os prédios comerciais e residências existentes no Centro Comercial, reunindo o Corpo de Bombeiros, Defensoria Pública, PM, Guarda Municipal; meio ambiente com a finalidade de prevenção, orientação e até diagnóstico da situação. “Até porque os prédios e casarões do comércio são ainda cartões postais cidade, onde está incluindo o Ver-o-Peso, um cartão postal reconhecido mundialmente.

“O ‘via cidadão’ está aprovado como projeto pelo Governo Federal e consta para realização das obras do PAC, Projeto de Aceleração do Crescimento, lançado recentemente pelo presidente Lula”, informou. O parlamentar pediu também da prefeitura, um levantamento situacional dos prédios do Centro Histórico, para a realização de obras de recuperação como previstos no projeto.

VULNERABILIDADE

Por sua vez a deputada Lívia Duarte (PSOL) se solidarizou com a situação e com as pessoas atingidas pelo incêndio. “O incêndio não significa só a loja que queimou, a mercadoria que queimou. Mas é um tempo de vida, de investimento, de relação emocional, de trabalho profissional. As pessoas não querem perder, porque não tem até como recomeçar”, avaliou. Para ela, a situação dos prédios é de extrema vulnerabilidade e de, até, tragédias anunciadas devido as fiações e as condições dos prédios. Pediu que algo seja feito de forma preventiva. “Acho que devemos agir de forma conjunta e articulada, principalmente a prefeitura de Belém, e o governo do Estado, para que não vejamos outras desgraças ocorrerem”, considerou.

Imagem: Erison Jr/Ronabar