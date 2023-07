Parlamento de Israel aprova lei que reduz poder do Judiciário

O Knesset (Parlamento de Israel) aprovou nesta segunda-feira (24) em definitivo a lei que anula a doutrina da razoabilidade, a primeira do pacote legislativo da polêmica reforma judicial promovida pelo governo de Benjamin Netanyahu. A lei foi aprovada com 64 votos a favor – todos os deputados dos partidos da base do governo – e nenhum contra, uma vez que os 56 deputados do bloco de oposição se ausentaram da votação.

A doutrina da razoabilidade, agora anulada, permitia que o Supremo Tribunal revisasse e revogasse decisões ou nomeações do governo e é vista pelo movimento de protesto contra a reforma como uma garantia democrática fundamental contra abusos de poder.

– Demos o primeiro passo no importante processo histórico de corrigir o sistema jurídico e restaurar os poderes que foram retirados do governo e do Knesset por muitos anos – disse o ministro da Justiça, Yariv Levin, arquiteto da reforma judicial, após a aprovação do projeto de lei.

Antes da votação, Levin destacou que esta lei “irá restabelecer o equilíbrio entre as autoridades governamentais e o respeito pela vontade dos eleitores”.

VOTAÇÃO

A lei foi votada em sessão plenária que começou neste domingo (23), após 30 horas de acalorados debates entre o governo e a oposição, enquanto milhares de manifestantes acampados em frente ao Knesset desde sábado à noite protestam contra a reforma, vista como uma ameaça à democracia por atentar contra a separação de poderes e a independência do Judiciário.

Dada a forte divisão gerada, nas últimas 48 horas houve várias tentativas de negociações, promovidas pelo presidente Isaac Herzog, para que o governo e a oposição chegassem a um acordo consensual, mas estas falharam novamente.

“Nossa principal condição era proteger a democracia israelense, mas com este governo é impossível chegar a acordos que preservem a democracia israelense”, declarou pouco antes da votação o líder da oposição Yair Lapid, visivelmente irritado.

“Eles querem destruir o Estado, destruir a democracia, destruir a segurança de Israel, a unidade do povo israelense e nossas relações internacionais”, lamentou Lapid, que acusou o governo de ser o “mais irresponsável da história”.

Horas antes da votação, Herzog voltou a apelar ao “entendimento” e à “responsabilidade” das partes para chegarem a um consenso face ao que qualificou como uma “emergência nacional”, em alusão à profunda fratura social que a reforma provocou, ao desencadear os maiores protestos da história de Israel.

Durante o domingo, Herzog se reuniu separadamente com Netanyahu e os líderes da oposição Yair Lapid e Benny Gantz para retomar as negociações que começaram em abril, mas foram interrompidas em junho, quando o governo decidiu avançar unilateralmente com a reforma.

Esse avanço unilateral revitalizou o movimento de protesto, que não para há sete meses, com grandes manifestações nas últimas semanas – neste sábado mais de 550.000 pessoas saíram às ruas em todo o país -, forte pressão social sobre os sindicatos para convocar uma greve geral e mais de 10.000 reservistas se recusando a se apresentar ao serviço.

O dia de hoje também ficou marcado pelos protestos em frente ao Knesset, que até o momento deixaram 19 detidos e cinco feridos em confrontos com a polícia, que utilizou a guarda montada e canhões de água para dispersar os manifestantes que bloqueavam o acesso ao aeroporto.

*EFE

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/EPA/GIL COHEN-MAGEN /