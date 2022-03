Parlamento europeu aprova entrada da Ucrânia na União Europeia

O Parlamento Europeu aprovou na tarde da última terça-feira (1º) a moção que pede à União Europeia para considerar a Ucrânia com o status de candidato para entrar no bloco. O texto foi aprovado por 637 votos a favor, 13 contrários e 26 abstenções.

Presidentes de 8 países da Europa Oriental assinaram uma carta à UE (União Europeia) dizendo que “a Ucrânia merece a perspectiva de adesão” ao bloco e pediram aos membros da entidade que tomem medidas para conceder ao país o status de candidato. Também foi solicitado que tal procedimento “esteja em linha com o artigo 49 do tratado sobre a União Europeia e sobre a questão do mérito”.

Pouco antes da votação parlamentar ser realizada, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky chegou a fazer um discurso por videoconferência, em tom de apelo, para que o bloco “provasse” estar com o país.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que queria ver a Ucrânia se juntar à UE.

– Eles são um de nós e nós os queremos – declarou.

O pedido da Ucrânia é para que o país se torne membro da UE imediatamente por um procedimento especial, uma vez que está sob ataque russo. No entanto, a UE não deixou claro se, pela situação de guerra, alguma etapa do procedimento de adesão será pulada. De acordo com a legislação do bloco, é necessário que os parlamentos nacionais dos países membros também aceitem o pedido ucraniano.

A Ucrânia agora deverá seguir para as próximas etapas do procedimento de adesão ao bloco.

