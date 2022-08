Parlamento vazio

Convenções quase todas já realizadas, nomes definidos, a campanha política corre na pista para decolar. Na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, Senado e até na Câmara de Vereadores, as atividades tendem a cair de produção, posto que os parlamentares estarão correndo no corpo a corpo atrás do voto. E têm de correr mesmo, afinal, o eleitor largou de ser bobo, está mais seletivo e tem promovido grandes mudanças no quadro legislativo. Só não acertou, ainda, nas peças do xadrez a serem removidas, mas já avançou bastante e deve continuar a vassourada.