“Paródia de Dilma Rousseff” irá disputar as eleições pelo PT

Nas próximas eleições, o Partido dos Trabalhadores (PT) terá um candidato inusitado disputando o pleito. Trata-se do ator Gustavo Mendes, conhecido por interpretar uma paródia da ex-presidente Dilma Rousseff.

Gustavo Mendes deverá concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados por Minas Gerais. Ele disse que recebeu um convite do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

– É verdade, sim. Eu recebi um convite do presidente Lula. O próprio presidente que me ligou. Eu fui sondado por alguns partidos, mas o convite do Lula é irrecusável – pontuou o artista.

O humorista ainda disse acreditar que o presidente Jair Bolsonaro irá perder a disputa à reeleição.

– A gente sabe que Bolsonaro vai perder, mas o bolsonarismo vai continuar. Essa semente do mal está plantada e a gente não quer que ela cresça. Por isso, a gente vai precisar de muita gente boa, com compromisso com o Brasil, para tirar este país do mapa da fome, trazer trabalho, renda, por isso vamos precisar de um Congresso forte – destacou.

Fonte: Pleno News

A informação foi dada pelo portal UOL.