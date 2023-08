Paróquia de São Pio X realiza festividade com grande programação litúrgica e cultural

Começou na noite de ontem, sexta-feira, 18, a Festividade em honra a São Pio X, que tem como tema central “Aprendamos, com São Pio X, a guardar o depósito da fé”. A paróquia fica localizada no campu da Universidade Católica de Belém, no Centro de Cultura e Formação, na Rodovia BR-316, em Ananindeua, zona metropolitana. O pároco, Padre Idamor da Mota Júnior, explica que a festividade em honra ao padroeiro de uma paróquia tem dois motivos importantes: o missionário, de evangelizar e divulgar Jesus Cristo como salvador da humanidade, e o de arrecadar fundos para as obras sociais da igreja. Haveria, ainda segundo o religioso, um terceiro mote, o de promover diversão para os fiéis de forma sadia e harmônica.

Na noite de ontem, a programação litúrgica começou com solene celebração presidida pelo Padre Dyovane, às 19h. Para a noite deste sábado, 19, está programada, para o mesmo horário, celebração solene de missa com a presença do Bispo Auxiliar de Belém, Dom Paulo Andreolli, recentemente ordenado para esta missão na Arquidiocese de Belém.

ARRAIAL

Na primeira noite da festividade, ontem, ocorreram as apresentações das bandas Senta Peia, Camarote Vip e Aquarela Retro. Para este sábado, após a missa com Dom Paulo Andreolli, a diretoria da festividade de São Pio X traz Mano Io, Kim Marques e Mharco Monteiro.

Segundo o Padre Idamor, a missa solene de amanhã, domingo, 20, encerramento dos noitários, será presidida por ele. Em seguida, ocorrerá a programação cultural e a realização do show de prêmios, com sorteios de prêmios em dinheiro, cuja cartela custa apenas R$ 5,00.

Durante a organização da festividade, a diretoria também comercializou a caneca de São Pio X e ainda tem várias unidades no valor de R$50,00. As verbas arrecadadas durante a festividade, segundo o Padre Idamor, serão revertidas, também, nas obras de reformas que ocorrem na igreja matriz.

Imagem: Divulgação