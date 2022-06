Paroquia Santíssima Trindade retoma com festividade presencial

A Paróquia da Santíssima Trindade, em Belém, vai realizar a vigésima quarta edição da festividade paroquial. Após dois anos sem realizar a programação presencial devido a pandemia, agora os devotos vão poder retornar com as atividades presencialmente.

O evento será realizado por paroquianos engajados nos serviços e pastorais da igreja Trindade, fundada a mais de 200 anos, sendo uma das mais antigas da capital paraense.

A festividade ocorrerá no período de 5 a 12 de junho, na Praça Barão do Rio Branco, das 18h as 22h, oferecendo atrações musicais e culturais, sorteio de brindes, além de uma gastronomia regional e internacional de alta qualidade.

O objetivo da ação é arrecadar fundos para investimentos em obras sociais da Paróquia, além de implementar os diversos serviços que já existem em prol da comunidade, os quais são mias de 30, bem como a promoção da ação evangelizadora em seu território pastoral.

Paralelo ao arraial da praça, serão realizados os jantares temáticos com culinária japonesa, italiana, portuguesa e paraense, no salão paroquial Dom Vicente Zico, sempre preparados para um público rotativo de 350 pessoas a cada noite.

Para participar das noites dos jantares temáticos é necessário adquirir as cartelas individuais no valor de 60 reais cada na secretaria da paroquia.

Veja a programação completa:

1º DIA ► 05/06 – DOMINGO

Missa 18 h – Pelos Enfermos e Profissionais da Saúde

Celebrante: Pe. Roberto Junior

Show: Trindade Jovem e Banda Fruta Quente

Noite Temática: Japonesa

2º DIA ► 06/06 – SEGUNDA-FEIRA

Missa 18h – Pelos Pobres

Celebrante: Pe. André Teles

Show: Festival de Danças e Orquestra de Violoncelos da Amazônia

3º DIA ► 07/06 – TERÇA-FEIRA

Missa 18h – Pelos Jovens

Celebrante: Pe. Paulo Felipe

Show: Pedrinho Cavalero e Trio e Banda Beatles Forever

Noite Temática: Italiana

4º DIA ► 08/06 – QUARTA-FEIRA

Missa 18h – Missa da Unidade

Celebrante: Cônego Roberto Cavalli e Padres da Região

Show: Balada Kids Trio e Banda Acordalice

5º DIA ► 09/06 – QUINTA-FEIRA

Missa 18h – Pelos Profissionais de Direito

Celebrante: Cônego Antônio Beltrão

Show: Ministério Seráfico e Gigi Furtado e Banda

Noite Temática: Portuguesa

6º DIA ► 10/06 – SEXTA-FEIRA

Missa 18h – Pelas Vocações

Celebrante: Pe. João Paulo Celestino

Show: Markinho Duran e Banda e Banda Balada.Com

7º DIA ► 11/06 – SÁBADO

Missa 18 h – Pelos Educadores

Celebrante: Cônego Vladian Alves

Show: Grupo Parafolclórico Frutos do Pará e Alan Ruffeil e Banda

Noite Temática: Paraense

8º DIA ► 12/06 – DOMINGO

Missa 7h – Pelos Idosos

Celebrante: Cônego Jaime Pereira

PROCISSÃO EM HONRA À SANTÍSSIMA TRINDADE, saindo da Igreja do Rosário, após a missa de 08h30, em direção à Igreja da Santíssima Trindade.

Missa 10h – Pela Vida Religiosa

Celebrante: Frei Alessandro

Missa 11h30 – Pelos Empresários e Patrocinadores

Celebrante: Pe. Paulo Falcão

Missa 18h – Encerramento – Por Todos os que Trabalharam na Festividade

Celebrante: D. Alberto Taveira Corrêa – Arcebispo Metropolitano de Belém

Show: Elvis da Amazônia e Lucinha Bastos e Banda

Foto: Reprodução rede social