Paróquia São João Paulo II celebra os 10 anos de instalação no bairro do Souza

Com uma missa presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa, que crismou vários jovens na última quarta-feira, 21, a Paróquia São João Paulo II, localizada na Avenida João Paulo II, no bairro do Souza, em Belém, iniciou as celebrações de seus dez anos de instalação na Arquidiocese de Belém, comemorado no dia 23, com missa presidida pelo primeiro pároco da igreja, o Padre Idamor da Mota Júnior, hoje pároco da Paróquia São Pio X.

Durante todas as noites desde a quarta-feira, a celebração da missa foi presidida por um bispo ou padre convidado. O primeiro dia foi de Dom Alberto Taveira Corrêa, seguido por cônego Ronaldo Menezes, vigário espiscopal da Região da Santa Cruz; Padre Idamor da Mota Júnior, Padre Richardson, vigário paroquial da Paróquia de Nossa Senhora do Bom Remédio, no Satélite, e Padre Roberto, pároco da Igreja da Santa Cruz.

No sábado e domingo, 24 e 25, houve, além da programação litúrgica, a programação cultural, com shows, vendas de comidas típicas e artigos religiosos, parque de diversão e várias brincadeiras, bingo e pescaria, entre outros, segundo informou o Padre Paulo Vitor, pároco de São João Paulo II, o qual acrescentou que a paróquia tem dois dias especiais em seu calendário paroquial, que são 23 de junho, data de instalação da igreja do bairro do Souza, e 22 de outubro, Dia de São João Paulo II, o padroeiro da Paróquia.

Padre Paulo aproveitou para agradecer o empenho de todos os grupos, pastorais, movimentos e comunidades que se engajaram para que a programação fosse levada até o fim com grande êxito e organização, com foco principal na evangelização do povo de Deus.

Dom Alberto Taveira Corrêa, durante sua homilia no primeiro dia de programação litúrgica, disse ter instalado mais de 50 paróquias em seu episcopado e que todas estão dando certo, assim como acontece com a Paróquia de São João Paulo II.

Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar